Еврокомиссия требует перерабатывать упаковку и тару

"Больше повторно использовать, перерабатывать и экономить". Предлагая такую формулу, Европейская комиссия добивается того, чтобы граждане и предприятия перестали выбрасывать подлежащий утилизации мусор. Это поможет достичь к 2030 году двух основных целей: уменьшить количество бытовых отходов на 5% по сравнению с уровнем 2018 года и обеспечить полную переработку упаковки товаров, поступающих в продажу в Европейском Союзе.

Европейский комиссар по окружающей среде рассказал, как это можно делать:

Например, когда вы заказываете что-то на веб-сайтах электронной коммерции, ваша упаковка не должна занимать больше, чем 40% места. Вот как мы хотим бороться с упаковкой Виргиниюс Синкявичюс Европейский комиссар по окружающей среде

Некоторые виды упаковки будут даже запрещены, например, одноразовая плёнка для фруктов и овощей или миниатюрные ёмкости для шампуня в гостиницах. Почти обречены посуда из пенопласта для еды на вынос, бумажные стаканчики и соломинки для коктейля.

Это приветствовала лидер движения за экономику замкнутого цикла Reloop.

Впервые мы сократили целевые показатели для различных видов упаковки. Свои специфичные показатели имеют транспортная упаковка, коробки для еды, тара для напитков, винные бутылки. Все эти категории упаковки будут иметь целевые показатели повторного использования. Такая сортировка не имеет прецедента. Она также включает в себя реализацию программы возврата залога, например, за стеклотару. Мы это уже видим по всей Европе". Кларисса Моравски лидер движения за экономику замкнутого цикла Reloop

Кроме того, для новой пластиковой упаковки установлена ​​обязательная норма минимального содержания вторичного сырья. С этим будет трудно справиться таким странам, как Италия, где мусор усердно собирают чистоты ради, но недостаточно извлекают из него материалы, пригодные для производства бутылок или пакетов.

Глава Европейской конфедерации индустрии ресайклинга опасается, что этой отрасли будет нанесён ущерб:

В Европе только от 12 до 13% материалов, используемых в промышленности, поступает из вторичного сырья. Таким образом, у нас есть очень большое или очень существенное пространство для улучшения оборота материалов, которые используются перерабатывающими мощностями для выпуска продукции каждодневного потребления Эммануэль Катракис глава Европейской конфедерации индустрии ресайклинга

Это законодательное регулирование должно привести к сокращению производства всех видов отходов в ЕС на 37% в 2040 году по сравнению с нынешним уровнем. Европейцы должны внести свой вклад в сокращение количества упаковки, которую они выбрасывают: на данный момент это 177 кг на человека в год.