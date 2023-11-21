Польша получила от ЕС первый пакет помощи из фонда восстановления

By Euronews

Во вторник Европейская комиссия одобрила пересмотренный план восстановления и повышения устойчивости экономики Польши стоимостью почти 60 млрд евро

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Новый польский план восстановления и повышения устойчивости (RRF) объединяет 34,5 млрд. евро в виде низкопроцентных кредитов и 25,3 млрд. евро в виде грантов, которые предполагается выделять несколькими частями в течение следующих лет.

При пересмотре учитывается план RePower EU - план блока по сокращению импорта российского ископаемого топлива и ускорению "зеленого" перехода, выдвинутый после вторжения Москвы на Украину. Первоначальный план Польши по RRF составлял 35,4 млрд. евро.

Несмотря на пересмотр в сторону увеличения, объем средств остается строго привязанным к условиям, установленным в прошлом году и известным как "сверхсрочные рубежи".

Эти условия призваны устранить ущерб, нанесенный дисциплинарной палатой Верховного суда Польши, которая получила спорное право наказывать судей в зависимости от содержания вынесенных ими приговоров.

Однако новая положительная оценка Комиссии включает возможность выделения предварительного финансирования в размере 5,1 млрд. евро до конца года при условии, что 27 стран-членов дадут свое согласие. Этот транш не связан с так называемыми контрольными точками.

Если он будет выделен, то 5,1 млрд. евро станет первым платежом в фонд восстановления Польши, которая до сих пор не может воспользоваться общим фондом блока в 750 млрд. евро из-за сохраняющейся обеспокоенности по поводу независимости судебной системы и разделения властей.

Перепалки между Брюсселем и жестко правым правительством Варшавы продолжались несколько месяцев на глазах у общественности и дошли до Европейского суда. В своем решении, вынесенном в июне, суд заявил, что противоречивая реформа Польши подрывает право на доступ к независимой и беспристрастной судебной системе, фактически отменив ее.

Решение Комиссии, объявленное во вторник днем, совпадает с возможным возвращением Дональда Туска на пост премьер-министра Польши.

На всеобщих выборах, состоявшихся в прошлом месяце, "Гражданская платформа" (ГП) Туска вместе с двумя другими оппозиционными партиями получила более 54% голосов и большинство в 248 мест в 460-местном Сейме, нижней палате парламента.

Туск назвал разблокирование средств на восстановление экономики одним из своих главных приоритетов. Однако его назначение зависит от президента Анджея Дуды, который пока не поручил ему формирование коалиционного правительства.