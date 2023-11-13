Польша: первое заседание нового парламента и попытка сформировать правительство

By Magdalena Chodownik

Привилегия сформировать правительство поручена партии "Право и справедливость". Если премьеру Матеушу Моравецкому не удастся найти союзников, право формирования кабинета перейдет к лидеру "Гражданской коалиции" Дональду Туску

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Сегодня состоялось первое заседание нового состава польского парламента — привилегию сформировать правительство, несмотря на недостаточное количество мест, получила партия "Право и справедливость".

Тем временем 3 оппозиционные фракции, которые вместе получили парламентское большинство, решили подписать коалиционное соглашение — оно рассматривается как декларация о стабильном совместном управлении и призвано стать программным заявлением будущего правительства в случае прихода оппозиции к власти.

Дональд Туск, лидер "Гражданской платформы":

— Мы готовы в ближайшее время подписать текст коалиционного соглашения, который станет для нас сводом директив и рекомендаций.

Владислав Косиняк-Камыш, лидер "Польской крестьянской партии":

— ...они распространяются на предпринимателей и наемных работников, они касаются и образования, и охраны здоровья, и деревни, и сельского хозяйства, и крупных мегаполисов, а также прав женщин, процветания семьи...

Коалиция обещает вернуться к более либеральной политике, защитить такие ценности, как индивидуальные свободы, отделить правительство от церкви, но прежде всего восстановить верховенство закона...

Михал Кобоско, "Третий путь":

— Мы должны начать с восстановления наших отношений с институтами Европейского Союза, понимая под этим возобновление финансирования из фондов ЕС, которые сегодня заблокированы для Польши. Это, конечно, связано с принципами права, с правопорядком в Польше, и очевидно, что Европейская комиссия захочет увидеть изменения в верховенстве закона, касающиеся независимости польских судей, польских судов.

В то же время одна из партий, "Вместе", входящая в левую коалицию, решила не подписывать соглашение, хотя и заявляет о своей полной поддержке правительства, сформированного из оппозиционных фракций.

К сожалению, в ходе этих программных переговоров нам не удалось получить гарантий финансирования таких флагманских для нас программ, как вопросы аренды жилья, охраны здоровья и даже, если говорить о правах работников, - сокращение рабочей недели Магдалена Беят партия "Вместе"

Партия "Право и справедливость", скорее всего, не сможет сформировать большинство в новом парламенте.

Однако по процессуальным причинам Польше придется подождать еще несколько недель для передачи власти более либеральной коалиции.