Евросоюзу трудно поставить Украине миллион единиц боеприпасов

Евросоюз обещал предоставить Украине к весне миллион патронов, снарядов и ракет. Но министры обороны ЕС выражают сомнение в реалистичности этой задачи

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Евросоюз обещал предоставить Украине к марту следующего года миллион единиц боеприпасов. Однако с 9 февраля этого года до данного момента достигнуто только 30% этого количества. На встрече во вторник в Брюсселе министры обороны ЕС выражали опасения, что Союз не сможет выполнить своего обещания.

Министр обороны Германии Борис Писториус:

«Вопрос о том, был ли когда-либо 1 миллион реальной цифрой? Для этого была нужная обстановка, договориться об одном миллионе было легко, деньги для этого есть, но произвести такое количество оказалось сложно. К сожалению, предупреждающие голоса оказались правы. Но мы продвинулись вперед в разработке рамочных соглашений и будем продолжать это делать. Мы ведем переговоры с оборонной промышленностью. Производство необходимо наращивать и ускорять. Это требование времени. Но мы должны исходить из того, что 1 миллион не будет достигнут".

На встрече подчеркивалось, что странам Евросоюза необходимо вооружать Украину для противостояния российскому вторжению. Но они уже поделились с ней своими арсеналами, для восполнения которых не хватает промышленных мощностей. Украинская артиллерия использует около 45 тыс снарядов в неделю. Это значит, по оценкам экспертов, что вся годовая продукция Евросоюза может быть израсходована за два месяца. Странам ЕС сложно также финансировать увеличение производства боеприпасов.

Консультант минобороны Греции, бригадный генерал в отставке Никос Воциос:

«Эти проблемы напрямую касаются оборонной промышленности. Она нуждается в гарантиях со стороны стран-членов ЕС, что они будет продолжать инвестирование, вкладывать ресурсы в новые производственные линии, и через два года не скажут: «Нам больше не нужно так много боеприпасов". То есть предприятиям ВПК нужны долгосрочные контракты. Крупные производители могут получать финансирование на международных рынках или иметь собственные ресурсы, но более мелкие будут вынуждены обратиться к европейским банковским учреждениям. Но эти банки не кредитуют оборону. Кроме того, военная промышленность не перешла еще на зеленые технологии и возобновляемые источники энергии, и в ее влияние на климат классифицируется как неустойчивое».

У оборонной промышленности существуют и другие проблемы, такие как нехватка квалифицированной рабочей силы и подходящего оборудования. Но еврокомиссар по внутреннему рынку, отвечающий за производственные мощности, настроен оптимистично.

Тьерри Бретон уверен, что Брюссель сможет обеспечить достаточную поддержка Киев:

"Цель по производству до весны более миллиона боеприпасов в год, которую мы поставили, будет достигнута. Теперь страны-члены ЕС должны правильно разместить заказы".

Однако по мере приближения зимы воевать вооруженным Силам обороны Украины посредством обстрелов российских позиций становится все труднее. Между тем, администрация США сообщила, что Северная Корея поставила в Россию более тысячи контейнеров боевой техники и боеприпасов.