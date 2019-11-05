«Веб-саммит» в Лиссабоне

«Брексит» окажет значительное влияние не только на политику. Потенциальный выход Великобритании из ЕС стал одной из главных тем «Веб-саммита» в Лиссабоне. Участие в крупнейшем мировом IT-форуме принял главный переговорщик ЕС Мишель Барнье. По его мнению, риск «неконтролируемого развода» по-прежнему существует:

«Евросоюзу потребуются твёрдые гарантии равных условий по всем направлениям. Конкуренция между ЕС и Великобританией возрастёт, это нормально, но Европа не потерпит недобросовестной конкуренции».

Лиссабонский «Веб-саммит» считается одним из крупнейших мировых IT-форумов по вопросам сетевых технологий и предпринимательства: в этом году в португальскую столицу приехали 70 тысяч участников из 170 стран.

Об опасностях настоящего и будущего всемирной сети рассказал экс-аналитик АНБ Эдвард Сноуден. Он общался с участниками форума по видеосвязи из России. По его словам, в современном мире пользователи не должны доверять браузерам и провайдерам.