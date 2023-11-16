Главный дипломат Евроcоюза посетил Израиль. Жозеп Боррель встретился с семьями жертв нападения боевиков ХАМАС и призвал к гуманитарной помощи жителям Газы

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Верховный представитель Евроcоюза по внешней политике начал свое турне по Ближнему Востоку. Жозеп Боррель приехал в кибуц Беэри в Израиле, всего в 3 километрах от сектора Газа. Там 7 октября боевики ХАМАС убили не менее 130 человек, включая женщин, детей и младенцев. Всего в тот день во время нападения на еврейское государство палестинцы из Газы убили более 1200 человек и взяли в заложники более 240. Боррель встретился с выжившими и родственниками жертв в присутствии министра иностранных дел Израиля. Эли Коен сказал:

«Мы все должны объединить усилия, чтобы освободить Газу от ХАМАС ради безопасности государства Израиль, жителей Газы и народов всего мира. В противном случае Европа будет следующей».

Боррель убедился на месте в том, что воруженные столкновения в секторе с боевиками ХАМАС наносят тяжелые потери мирному населению. Он подтвердил, что Евросоюз поддерживает право Израиля на самооборону, и призвал к разгрому ХАМАС и освобождению всех заложников. Верховный представитель ЕС добавил, что эта организация, которую он назвал террористической, не представляет палестинский народ, чьи жизни следует защищать. Он призвал обеспечить беспрепятственный гуманитарный доступ в Газу, чтобы помощь могла дойти до тех, кто в ней нуждается. Для этого, по словам Жозепа Борреля, необходимо организовать гуманитарные коридоры и паузы в боевых действиях:

«Я понимаю страх и боль людей, которых атаковали, убивали, похищали. Я понимаю вашу ярость. Но позвольте мне попросить вас не поддаваться гневу. Я думаю, это то, что может сказать вам лучший друг Израиля. То, что создает разницу между цивилизованным обществом и террористической группировкой, это уважение к человеческой жизни».

Боррель продолжит свою дипломатическую миссию на палестинской территории Западного берега, затем отправится в Бахрейн, Саудовскую Аравию, Катар и Иорданию - в основном для переговоров о гуманитарной помощи жителям Газы. А председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в выходные дни посетит Египет и Иорданию.