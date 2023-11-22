Евросоюз будет работать со своими партнерами над тем, чтобы четырехдневное перемирие, согласованное в среду между Израилем и ХАМАС, облегчило положение мирных жителей Газы, заявил глава гуманитарной службы ЕС

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Выступая в Европейском парламенте в Страсбурге, еврокомиссар Янез Ленарчич выразил надежду, что новое соглашение "позволит существенно увеличить объемы доставки гуманитарной помощи в Газу и внутри сектора". "И мы, конечно, надеемся, что это не будет единичным случаем", - добавил он.

В среду утром Израиль и ХАМАС договорились о четырехдневном гуманитарном перемирии и освобождении по меньшей мере 50 женщин и детей, удерживаемых в заложниках в Газе с момента вторжения ХАМАС на территорию Израиля 7 октября.

Согласно заявлению министерства иностранных дел Катара, которое выступало посредником в переговорах о заложниках, соглашение предусматривает "гуманитарную паузу". Это позволит "пропустить большое количество гуманитарных конвоев и грузов помощи, включая топливо, предназначенное для гуманитарных нужд".

В этом году ЕС увеличил объем гуманитарной помощи палестинцам в четыре раза до 100 млн евро и направил не менее 15 авиарейсов с сотнями тонн гуманитарных грузов на египетский КПП Рафах.

Однако усилия ЕС и международного сообщества по оказанию помощи сталкиваются с трудностями: по словам Ленарчича, в среднем в Газу въезжает "крайне недостаточные" 50 грузовиков в день, в то время как до начала конфликта этот показатель составлял 100 грузовиков в день.

"По всей Газе ощущается острая нехватка всего самого необходимого: продовольствия, медикаментов, включая анестетики, и воды", - предупредил Ленарчич, добавив, что в настоящее время продовольственная помощь покрывает лишь 10% от минимальной нормы калорий.

Медицинские учреждения также "либо находятся на грани краха, либо уже закрыты в основном из-за отсутствия топлива",- сказал он. - В прошлую пятницу израильский военный кабинет согласился пропускать в Газу по две цистерны топлива в день для обеспечения работы систем водоснабжения, канализации и опреснения воды, но при этом строго следить за тем, чтобы поставки не перехватывались ХАМАС в военных целях.

Исполнительная власть ЕС рассматривает возможность создания морского гуманитарного коридора, предложенного ранее в этом месяце президентом Кипра Никосом Христодулидесом, но при этом выражает обеспокоенность отсутствием на побережье Газы действующего порта, где можно было бы выгружать гуманитарные грузы.

Позиция ЕС остается раздробленной

Ленарчич также призвал к "срочной и длительной гуманитарной передышке на всей территории Газы и в течение достаточного количества дней", чтобы обеспечить возможность увеличения объема помощи.

Гуманитарный доступ затруднен из-за непрекращающихся израильских бомбардировок. Это побудило лидеров ЕС в конце прошлого месяца на саммите совместно призвать к "гуманитарным коридорам и паузам", чтобы обеспечить "беспрепятственный доступ" в осажденный анклав.

Лидеры ЕС разделились во мнениях относительно семантики этого заявления, причем такие премьер-министры, как испанец Педро Санчес и ирландец Лео Варадкар, высказались за более жесткую формулировку, призывающую к прекращению огня по гуманитарным соображениям.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и безопасности Жозеп Боррель отметил сильные разногласия, сохраняющиеся между лидерами ЕС по данному вопросу.

"До сих пор лидеры занимали разные позиции по поводу того, как Израиль реализует свое право на самооборону. Когда нет общей позиции, я как Верховный представитель, не могу представлять эту позицию. Я не могу ее представлять, но я должен продолжать определение этой общей позиции, - пояснил Боррель. - Я должен продолжать работать над тем, чтобы государства-члены объединились и могли стать геополитической силой в этом конфликте".

И Боррель, и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в последние недели изложили видение возможного мирного урегулирования израильско-палестинского конфликта на основе принципа "двух государств".

ЕС может сыграть ключевую роль в посредничестве на мирных переговорах и в поиске решения, - заявил в среду Боррель. - Это может стать возможностью для построения мира".

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