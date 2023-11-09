By Euronews

Израиль согласен на ежедневные четырехчасовые гуманитарные паузы в секторе Газа, чтобы позволить мирным жителям покинуть зоны боевых действий - Белый дом.

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Израиль согласился каждый день прекращать удары по северной части сектора Газа на четыре часа, сообщил представитель Белого дома по национальной безопасности Джон Кирби.

"Израильтяне сказали нам, что во время паузы в этих районах не будет военных операций, и что этот процесс начинается сегодня", - заявил Кирби.

О паузах будут объявлять за три часа до их начала.

При этом в офисе Биньямина Нетаньяху отметили, что гуманитарные паузы уже ежедневно соблюдались Израилем с воскресенья.

Ранее президент США Джо Байден обратился к Израилю с просьбой установить ежедневные паузы, чтобы дать возможность провести переговоры по поводу освобождения некоторых заложников. При этом Байден сказал, что для перемирия в Газе возможностей нет.

По оценкам израильских официальных лиц, боевики все еще удерживают 239 заложников, включая детей и пожилых людей. В США заявляют, что, по их мнению, среди пленных находится менее 10 американцев.

Палестинцы направляются на юг сектора Газа Hatem Moussa/Copyright 2023 The AP. All rights reserved.

Тем временем из Газы поступают сообщения о массовом исходе палестинцев из северной части анклава. Многие люди идут пешком, пытаясь унести с собой все, что могут.

Между тем Армия обороны Израиля сообщила о гибели еще одного военнослужащего, 32-летнего мастер-сержанта Дов Моше Когана. Общее число погибших солдат с момента начала наземной операции в секторе Газа выросло до 35. Армия обороны Израиля заявила также о ликвидации более 50 бойцов ХАМАС в военном квартале возле больницы Аш-Шифа в секторе Газа.