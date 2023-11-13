Министры иностранных дел Евросоюза на встрече в Брюсселе обсуждают войну ХАМАС с Израилем и призывают стороны проявлять гуманность

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Европейский союз обвиняет группировку ХАМАС в использовании больниц и мирных пациентов в качестве "живых щитов", одновременно призывая Израиль к сдержанности в своих военных операциях. Об этом от имени 27 стран-членов ЕС объявил его Верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель:

«Мы просим Израиль проявить максимальную сдержанность, чтобы спасти жизни гражданского населения. Мы осуждаем ХАМАС за использование людей в лечебных учреждениях в качестве щитов. Мы также выражаем обеспокоенность плохим состоянием больниц, которые сильно пострадали от бомбардировок».

По данным ХАМАС, никакие палестинские больницы в северной части сектора Газа сейчас не работают. Из-за нехватки топлива там больше нет электричества. Тревогу по поводу обострения проблем со здоровьем людей в секторе и вокруг него выразили на встрече в Брюсселе министры иностранных дел Евросоюза, в том числе Жан Ассельборн из Люксембурга:

«Нам нужно посмотреть, что происходит в больницах в секторе Газа. Это не поля боя. Нам нужно прислушаться к «Врачам без границ» и к руководству Всемирной организации здравоохранения. Они говорят, что у пациентов, которые находятся в отделениях интенсивной терапии, нет шансов. Там нет больше кислорода, нет воды, нет лекарств, поэтому эти люди умрут».

Но на уровне государств ЕС остаются разногласия . В то время, как официально Брюссель выступает за гуманитарные паузы в боевых действиях, чтобы позволить набольшему количеству грузов помощи попасть в Газу, некоторые страны, в том числе Испания и Бельгия, просят о прекращении огня. Но министр из Германии Анналена Бербок считает, что его недостаточно:

«Я прекрасно понимаю, куда движется эта и без того ужасная ситуации, когда невинные дети, люди, женщины, матери, семьи не только сильно страдают, но и гибнут. Я понимаю необходимость прекращения огня. Но таких мер недостаточно, чтобы действительно гарантировать для людей безопасность и мир".

Евросоюз заявляет, что всем гражданским лицам должно быть разрешено покинуть зону боевых действий на Ближнем Востоке. Главы МИД считают, что при любом развитии ситуации враждующим сторонам нужно немедленно начать применение гуманитарных пауз и неукоснительно их соблюдать.