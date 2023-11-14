Поле битвы: больницы

By Euronews

Боевые действия вокруг больниц заставляют палестинцев бежать. ВОЗ назвал главный госпиталь Газы "Аш-Шифа" кладбищем

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Бои между Израилем и ХАМАС вокруг больниц вынуждают тысячи палестинцев покидать последние безопасные места на севере Газы.

По данным минздрава, управляемого ХАМАС, с 7 октября погибло более 11 тысяч палестинцев, в том числе свыше 4,5 тысяч детей и 3 тысяч женщин.

Около 2 700 человек числятся пропавшими без вести.

С начала войны более двух третей населения Газы, составляющего 2,3 млн. человек, покинули свои дома.

Крупнейшая больница Газы "Аш-Шифа" превратилась в "почти что кладбище" — констатирует Всемирная организация здравоохранения: внутри и снаружи скопились трупы.

Кадры недоношенных детей, пытающихся выжить без работающих инкубаторов, усилили международную обеспокоенность за всех пациентов, находящихся в госпитале без электричества.

Происходящее заставило президента Байдена призвать Израиль изменить тактику.

Я надеюсь и ожидаю, что в отношении больницы будут предприняты менее агрессивные действия Джо Байден президент США

Израильские военные опубликовали видеозапись из детской больницы на севере Газы, в которую, как они утверждают, в выходные вошли их войска.

На кадрах видно оружие, найденное внутри, а также комнаты в подвале, где, по мнению военных, находились заложники, захваченные во время первого нападения.

Я хочу, чтобы вы поняли, что такое снаряжение - это снаряжение для серьезного боя. Это взрывчатка. Это жилеты. Жилеты со взрывчаткой. Это жилеты для террористов, чтобы взрывать их на военных. В больницах, среди пациентов Даниэль Хагари глава пресс-службы ЦАХАЛ

В результате нападения ХАМАС 7 октября были убиты не менее 1200 израильтян, в основном гражданские лица. С начала войны в боях погибли 363 военных ЦАХАЛ.

В заложниках у боевиков до сих пор находятся более 300 заложников.

Газета The Washington Post со ссылкой на источники в израильском правительстве сообщает, что сделка по освобождению десятков женщин и детей в обмен на заключенных в израильских тюрьмах палестинских женщин и молодых людей практически заключена и о ней будет объявлено в ближайшие дни.