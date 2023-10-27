Лидеры ЕС призвали к "гуманитарным паузам" в Газе, но не к прекращению огня

На саммите в Брюсселе лидеры 27 стран ЕС признали, что гуманитарная ситуация в секторе Газа вызывает опасения и призвали к "паузам" при обстрелах для доставки помощи, признав право Израиля на самооборону
После многочасовых переговоров лидеры стран ЕС согласовали заявление, призывающее к регулярным "гуманитарным коридорам и паузам" при обстрелах в секторе Газа для доставки помощи гражданскому населению, но не к прекращению огня.
ЕС подтвердил, что Израиль имеет право на самооборону в соответствии с международным гуманитарным правом — сводом принципов ведения вооруженных конфликтов, призванными минимизировать потери среди мирного населения.
Президент Евросовета Шарль Мишель заявил, что полная блокада Газы недопустима с точки зрения международного права.
ЕС также взял на себя обязательство провести региональную мирную конференцию с целью возобновления усилий по поиску решения ближневосточного конфликта.
Это был компромисс с Испанией, которая хотела более решительных призывов к прекращению огня.
Лидеры поблагодарили страны региона, такие как Катар, которые оказывают давление на ХАМАС, чтобы освободить заложников.
По словам министра иностранных дел Катара Мухаммеда бен Абдель Азиз аль-Хулайфи, переговоры с ХАМАС очень трудные, и "с каждым днем задача становится еще более сложной". При посредничестве Египта удалось освободить четверых заложников.
На саммите также обсуждался вопрос об увеличении бюджета ЕС на 66 млрд евро, чтобы выделить больше средств на ликвидацию последствий стихийных бедствий, миграцию и помощь Украине.
Хотя все лидеры согласны с тем, что эти проблемы требуют дополнительного финансирования, нет единого мнения о том, откуда эти средства взять.