Еврокомиссия даёт зелёный свет переговорам о вступлении Украины в ЕС

By Euronews

Еврокомиссия рекомендовала начать официальные переговоры о вступлении в Евросоюз Украины. Брюссель предъявил при этом Киеву ряд предварительных условий, таких как искоренение коррупции и соблюдение языковых прав меньшинств

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Еврокомиссия дала зеленый свет процессу принятия в свой состав Украины и Молдавии. Рекомендовано также предоставить кандидатский статус Грузии. Брюссель предъявлял Киеву ряд предварительных условий, семь из которых теперь признаны выполненными.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подчеркнула символизм этих событий:

«Десять лет назад начались протесты на Майдане. На Майдане в людей стреляли за то, что они заворачивались в европейский флаг. И вот десять лет спустя наступил исторический день. Сегодня Еврокомиссия рекомендует, чтобы Совет ЕС открыл переговоры о вступлении с Украиной и с Молдавией".

Брюссель распространил 150-страничный доклад о перспективах дальнейшего расширения Евросоюза. В нем говорится, что Украина добилась значительного прогресса в борьбе с коррупцией и влиянием на политическую жизнь олигархов, в обеспечении языковых прав меньшинств и независимости судебной системы, хотя над выполнением этих условий для членства Киев еще должен потрудиться.

В интервью Euronews вице-премьер Украины по вопросам интеграции в ЕС Ольга Стефанишина обещала, что эти препятствия будут успешно преодолеваться:

«Олигархи официально мертвы, не физически, а как порождение постсоветского переходного периода. Еще многое предстоит выполнить, но нас, по сути, признали как страну, преодолевшую это влияние. И пути назад нет".

Украина получила кандидатский статус в июне прошлого года, вскоре после российского вторжения. Тогда же его получила Молдавия. Её президент Майя Санду написала: "Молдова твердо находится на пути к членству в ЕС. Мы будем и дальше упорно двигаться к этой цели".

Президент Республики Молдова Майя Санду

По поводу заявки, поступившей из Сараево, глава Еврокомиссии сказала: "Для Боснии и Герцеговины дверь широко открыта". Однако этой балканской стране еще предстоит привести себя в соответствие со многими критериями членства.

Переговоры Евросоюза со странами-кандидатами могут быть долгими и сложными. К примеру, с Турцией они начались в 2005 году и к настоящему времени зашли в тупик.