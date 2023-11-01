The CUBE: Реальные страдания палестинцев в Газе или "Палливуд"?

By Sophia Khatsenkova

The Cube решил разобраться, могут ли палестинцы использовать актёров для того, чтобы вызвать сочувствие в Интернете?

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В то время как израильские военные начинают наземное наступление на сектор Газа, многие пользователи социальных сетей утверждают, что жители Газы инсценируют свои страдания и даже симулируют ранения и смерть.

Давайте разберемся, что за этим стоит.

Этот вирусный видеоролик был распространен в сети X, ранее известной как Twitter, Хананьей Нафтали, бывшим членом команды по связям с общественностью премьер-министра Израиля Нетаньяху.

Нафтали и другие утверждают, что жители Газы симулируют ранения, чтобы вызвать сочувствие пользователей Интернета и международного сообщества, называя это "Палливуд".

Выражение это не новое, оно появилось еще в начале 2000-х годов. Оно представляет собой сочетание слов "Палестина" и "Голливуд" и используется в качестве уничижительного термина теми, кто считает, что палестинцы используют кризисных актеров для того, чтобы выставить себя жертвами.

Однако, изучив изображения, мы обнаружили, что оригинальное видео с человеком, идущим по развалинам, было опубликовано 26 октября.

Мужчина на видео - это Салех Альджафаравим, который публикует многочисленные видеоролики о конфликте в секторе Газа.

Просмотрев его аккаунт в Instagram, мы не нашли ни одной фотографии из больницы.

Второе видео с мужчиной на больничной койке было опубликовано в TikTok в августе 2023 г., почти за 2 месяца до того, как ХАМАС инициировал нападение на Израиль 7 октября.

В другом видеоролике он идентифицируется как палестинский юноша из лагеря Нур-Шамс, расположенного на Западном берегу реки Иордан, примерно в 100 км от сектора Газа.

Мы обнаружили и другие видеозаписи с тем же молодым человеком с ампутированной конечностью, где утверждается, что его зовут Мохаммад Зендек.

25 августа на англоязычном пропалестинском сайте Palsolidarity была опубликована статья, а также идентичная фотография того же молодого человека на больничной койке.

Согласно статье, 16-летний подросток по имени Мохаммед Зендик потерял ногу 24 июля "во время вторжения израильских оккупационных войск в лагерь беженцев Нур-Шамс, расположенный недалеко от Тулькарема".

По данным Palsolidarity, юноша, обладатель израильского удостоверения личности, навещал своего отца в лагере Нур-Шамс и находился на улице, когда почувствовал взрыв.

После этого подросток был "срочно доставлен в израильскую больницу, где ему ампутировали правую ногу чуть выше колена". Он находился на лечении в больнице в течение месяца и был выписан 21 августа.

Это означает, что подросток на больничной койке - не тот же самый человек, которого видели идущим по развалинам, и не может служить доказательством того, что палестинцы инсценируют ранения или смерть, чтобы получить сочувствие международного сообщества.