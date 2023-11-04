От "сидячей" стачки до маршей: пропалестинские акции в европейских столицах

В 29-й день войны Израиля с ХАМАС в крупнейших городах Европы состоялись акции солидарности с палестинцами и "за мир". В Лондоне не обошлось без задержаний.

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В центре Лондона сотни людей перекрыли проезжую часть и устроили сидячую демонстрацию в поддержку палестинцев и против израильских бомбардировок сектора Газа.

Как сообщает Скотленд-Ярд, трое участников акции были задержаны в районе площади Пикадилли, при чём один из них – за "экстремистский" плакат, а двое других – за нарушение общественного порядка.

Организаторами выступили такие коллективы, как Black Lives Matter UK, Sisters Uncut и Black Jewish Alliance.

По сообщениям местных СМИ, в толпе звучал и лозунг "От реки до моря", по сути отрицающий существование еврейского государства.

По данным полиции, не менее 6500 человек собрались на Александерплац в Берлине на акцию "Свободная Палестина".

В прессе называют мероприятие самым многолюдным с начала войны на Ближнем Востоке.

Deutschen Presse-Agentur (dpa) сообщает о нападении демонстрантов на журналистку. Полиция начала расследование.

Немецкое правительство недвусмысленно высказывалось в поддержку Израиля, а в четверг министр внутренних дел Нанси Фезер ввела официальный запрет на деятельность как исламистской группировки ХАМАС, так и пропалестинской сети Samidoun на территории страны.

Парижская префектура не стала запрещать пропалестинский марш от площади Республики до площади Нации. Организаторы (профсоюзы и левые партии, в том числе Соцпартия и меланшоновская "Непокорённая Франция") заявили, что это не акция "против бы то ни было", а "за мир".

Родственники израильских заложников разбили лагерь в Тель-Авиве, напротив штаба минобороны, требуя возвращения близких.

По меньшей мере 242 человека были вывезены ХАМАС из Израиля в сектор Газа.

От рук боевиков ХАМАС, напавших на кибуцы и музыкальный фестиваль, погибли более 1400 человек.