Проверка фактов: Объявляли ли Турция и Иран войну Израилю?

В то время как война между Израилем и ХАМАСом грозит перекинуться на весь регион, некоторые пользователи социальных сетей утверждают, что соседние страны, в том числе Турция и Иран, объявили войну Израилю. Однако эти утверждения оказались ложными.

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В последние несколько дней в социальной сети X, ранее известной как Twitter, массово распространяется видеозапись, на которой якобы показано, что Турция направила военный корабль в сторону сектора Газа для защиты палестинцев от израильских ударов.

"Турция направила военный корабль к Газе, заявив, что будет защищать Газу от Израиля в условиях роста напряженности на Ближнем Востоке. Это становится интересным", - написал один из пользователей в Твиттере.

Это заявление появилось после того, как 25 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что ХАМАС не является террористической организацией, и отменил запланированную поездку в Израиль, что усилило и без того напряженные отношения между Анкарой и Иерусалимом.

Проведя обратный поиск изображений, мы обнаружили, что видеоролик неправильно скомпонован. Оригинальное видео было размещено на YouTube около десяти лет назад.

На нем показано, как беспилотный американский боевой летательный аппарат проводит испытания полета и посадки на военный корабль.

В недостоверный ролик был добавлен логотип CNN, чтобы заставить пользователей социальных сетей поверить в то, что это настоящий репортаж.

Что касается аудиозаписи, то она также была взята из реального выпуска новостей индийско-англоязычного телеканала WION, причем некоторые ключевые детали были отредактированы.

В своем заявлении Управление по коммуникациям президента Турции также опровергло утверждения, содержащиеся в фальшивом новостном сообщении.

"Утверждение, содержащееся в различных социальных сетях в виде кадров, на которых изображен "турецкий военный корабль, направляющийся в Палестину", не соответствует действительности", - написал представитель правительства.

Нет, Иран не поднимал черный флаг в качестве "призыва к войне"

Второе вирусное утверждение, получившее широкое распространение на сайте X, заключается в том, что Иран также объявил войну Израилю.

Многие делились изображениями черного флага, развевающегося над золотым куполом иранской святыни Имама Резы - священного для мусульман-шиитов места, расположенного на северо-востоке страны.

"Это призыв к войне или мести", - заявил один из пользователей с синей меткой X, известный распространением теорий заговора.

"Впервые в истории над святилищем имама Резы в Иране поднят черный флаг... Это все признаки третьей мировой войны", - написал другой пользователь.

Но если покопаться, то окажется, что этот черный флаг не является призывом к мести или войне. На самом деле на странице святыни в Facebook он описан как "траурный флаг", поднятый в ответ на смертоносный взрыв, прогремевший в больнице в Газе 17 октября.

▪️Mourning flag over the dome of Imam Reza's shrine 🏴 In an unprecedented gesture and by the order of the custodian of... Posted by The Holy Shrine of Imam Reza A.S. on Tuesday, October 17, 2023

В отличие от утверждений пользователей социальных сетей, это не первый случай поднятия черного флага в храме имама Резы.

По данным иранских государственных СМИ, черный флаг поднимается ежегодно в знак траура по имаму Хусейну, внуку пророка Мухаммеда .

В апреле 2023 года такой же черный флаг был поднят в память об имаме Али, также считающемся мучеником в шиитском исламе.