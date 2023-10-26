Это последняя дезинформационная кампания, развернутая прокремлевскими пропагандистами, в которой утверждается, что "иностранные наёмники покидают Украину", чтобы воевать на стороне Израиля. В оригинальном сообщении CBS News об этом ни разу не упоминается.

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Пользователи соцсетей распространяют репортаж на украинском языке, в котором утверждается, что иностранные наемники, воюющие против России в Украине, покидают поле боя, чтобы отправиться воевать против ХАМАС в сектор Газа.

"Помощь и внимание Киеву заметно сокращается из-за израильско-палестинского конфликте, что не может не беспокоить украинские власти", - говорится в одном из пророссийских Telegram-аккаунтов.

"Переправка боевиков "Иностранного легиона" для участия в войне на стороне ЦАХАЛ может сильно повлиять на моральных дух ВСУ. Момент как нельзя "подходящий", учитывая, что ВС РФ сейчас идут в наступление. Запад на самом деле готов закрыть проект "Украина" и все внимание уделить новому конфликту на Ближнем Востоке?" - задается вопросом владелец аккаунта в X.

Некоторые прокремлевские аккаунты поделились этим видео и даже заявили, что сообщение является доказательством того, что союзники по НАТО активно перебрасывают войска в Украину.

Другие же расценили это сообщение как признак потери интереса Запада к полномасштабному вторжению России в Украину.

Реальный репортаж CBS с отредактированной звуковой дорожкой

Однако есть некоторые элементы, которые заставляют усомниться в подлинности репортажа. Во-первых, тут нет ни логотипа телеканала, ни имени журналиста. Кроме того, ни одно из интервью в сюжете не озвучено.

Все изображения использованы в качестве иллюстраций, ни один из роликов не подтверждает факта переброски иностранных войск из Украины в Израиль или отправки войск НАТО воевать на Украину.

Выполнив обратный поиск изображений, The Cube обнаружил, что оригинальное новостное сообщение было опубликовано 9 октября американским новостным каналом CBS, в котором говорилось о подготовке Израиля "к наземной операции в Газе после беспрецедентной атаки ХАМАС".

Нигде в этом сообщении журналист не упоминает об иностранцах, покидающих Украину. Это означает, что пропагандисты, создавшие фальшивку, просто взяли видеозапись и добавили свой закадровый голос.

По оценкам, на Украине остаются от 1 500 до 2 000 иностранных добровольцев

Иностранные бойцы есть и в рядах украинской армии, например, в Интернациональном легионе территориальной обороны Украины.

По состоянию на март 2022 года, по оценке украинского МИД, число заявок достигало 20 тысяч из 52 стран.

Однако с тех пор нет официальной информации о том, сколько бойцов Интернационального легиона осталось в Украине.

По данным СМИ, их количество сократилось до 1 500-2 000 человек, большинство служат в трех батальонах легиона.

Ни одна из стран НАТО не размещала свои войска в Украине.