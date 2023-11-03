Блокируют ли турецкие ВМС проход российских судов через Босфор?

В бывшем Твиттере обсуждают чуть ли не объявление Турцией войны России. На самом деле российские суда не блокируют в Босфоре, на вирусных роликах сняты фрагменты военно-морского парада в честь 100-летия Турецкой Республики. Подробности – в программе "Куб".

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Блокируют ли турецкие ВМС проход российских кораблей через Босфор? Некоторые пользователи социальных сетей считают, что это открытое объявление войны Москве.

Рассмотрим подробнее эти ошибочные утверждения.

Многие пользователи социальных сетей распространяют тревожные сообщения о том, что, ВМС Турции якобы блокирует проход российских кораблей через проливы. Некоторые из них утверждают, что это объявление войны Кремлю.

Босфор – важный судоходный маршрут, а для таких стран, как Россия и Украина, – единственный выход из Чёрного моря в Средиземное.

В видеоролике, который сопровождает публикацию в соцсети X, говорится, что 100 турецких кораблей блокируют доступ России в Средиземное море, что, по мнению авторов, нарушает Конвенцию Монтрё о статусе проливов.

Однако, присмотревшись внимательнее, мы обнаружили, что на кадрах запечатлено празднование столетнего юбилея Турецкой Республики 29 октября.

Сама платформа Х на волне борьбы с дезинформацией снабжает подобные публикации маркировкой с верифицированным контекстом. В данном случае говорится, что на кадрах – парад в честь Дня республики.

По многочисленных сообщениям СМИ, в рамках торжеств в Стамбуле было организовано шоу фейерверков и беспилотников, а также парад 100 кораблей ВМС по Босфору.

Второй момент: Анкара уже закрывала доступ кораблям ВМС РФ после начала полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года.

Тогда Киев обратился к турецкому правительству с просьбой закрыть пролив для РФ, и после некоторых колебаний Анкара запретила проход российского флота.

При этом военным кораблям всё же было разрешено вернуться на свои базы на Чёрном море.

Тем не менее ряд аналитиков обвиняет Россию в перевозке военного оборудования на торговых судах, которым всё ещё разрешен транзит через турецкие проливы.

В октябре этого года НАТО выпустило доклад "Корабль-призрак: секретный российский флот" о том, как Москва обходит ограничения.

Отмечается также, что закрытие пролива для России не нарушает Конвенцию Монтрё 1936 года.

Вот как это работает: Турция гарантирует свободу прохода для всех гражданских и торговых судов в мирное время. Военные суда также могут проходить через пролив при определённых условиях и только при условии предварительного предупреждения.

Статья 19 гласит: "Во время войны, когда Турция не является воюющей стороной, военные корабли будут пользоваться правом полной свободы прохода и плавания в Проливах. [...] Однако военные корабли всякой воюющей Державы не будут иметь право проходить через Проливы".

Так что, когда идёт война, в которой Турция не участвует, корабли воющих держав не могут проходить через Босфор, но, несмотря на запрет, могут вернуться в свои порты на Чёрном море.

Согласно Конвенции, Турция имеет право закрыть пролив для кораблей всех стран, участвующих в конфликте. Она также может сделать это, если считает, что находится "под угрозой непосредственной военной опасности".