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Война между Израилем и ХАМАС: Европарламент призывал к "постоянному прекращению огня"

Мохаммад Шуман несет тело своей дочери Масы, погибшей во время израильской бомбардировки сектора Газа, во время ее похорон в Рафахе, южная часть сектора Газа, 17 января 2024 года.
Мохаммад Шуман несет тело своей дочери Масы, погибшей во время израильской бомбардировки сектора Газа, во время ее похорон в Рафахе, южная часть сектора Газа, 17 января 2024 года. Авторское право Fatima Shbair/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
By Mared Gwyn Jones
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Эта статья была первоначально опубликована на английском языке

Европейский парламент впервые призвал к "постоянному прекращению огня" в Газе и началу политических усилий с целью прекращения войны между Израилем и ХАМАС.

Резолюция, которая носит чисто символический характер и не имеет  юридического веса, была одобрена 312 голосами "за" при 131 "против" и 72 воздержавшихся на пленарном заседании в Страсбурге.

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Предложение о прекращении огня представляет собой значительный сдвиг по сравнению с предыдущей позицией парламента, согласованной в октябре. Она  призывала к "гуманитарной "паузе" с целью увеличить поток помощи, поступающей мирным жителям Газы. Тогда 500 голосов было отдано "за", 21 "против" при 24 воздержавшихся.

В то время как левые и центристские фракции открыто поддержали призыв к прекращению огня, члены крупнейшей группы, правоцентристской Европейской народной партии, высказали сомнения.

Резолюция прошла после того, как была одобрена поправка, уточняющая, что прекращение огня должно быть обусловлено освобождением всех заложников, удерживаемых в Газе, и "демонтажем" ХАМАС, который в ЕС считается террористической организацией.

Лидеры 27 стран Евросоюза пока не пришли к единому мнению о необходимости прекращения огня, несмотря напризы таких стран, как Бельгия, Ирландия и Испания. Пока что их официальная линия сводится к "гуманитарным паузам и коридорам".

Саммит Евросоюза в декабре закончился без новых решений по Газе, несмотря на то, что всего несколькими днями ранее большинство стран-членов ЕС поддержали резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН, призывающую к гуманитарному прекращению огня.

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