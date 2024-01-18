Европейский парламент впервые призвал к "постоянному прекращению огня" в Газе и началу политических усилий с целью прекращения войны между Израилем и ХАМАС.

Резолюция, которая носит чисто символический характер и не имеет юридического веса, была одобрена 312 голосами "за" при 131 "против" и 72 воздержавшихся на пленарном заседании в Страсбурге.

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Предложение о прекращении огня представляет собой значительный сдвиг по сравнению с предыдущей позицией парламента, согласованной в октябре. Она призывала к "гуманитарной "паузе" с целью увеличить поток помощи, поступающей мирным жителям Газы. Тогда 500 голосов было отдано "за", 21 "против" при 24 воздержавшихся.

В то время как левые и центристские фракции открыто поддержали призыв к прекращению огня, члены крупнейшей группы, правоцентристской Европейской народной партии, высказали сомнения.

Резолюция прошла после того, как была одобрена поправка, уточняющая, что прекращение огня должно быть обусловлено освобождением всех заложников, удерживаемых в Газе, и "демонтажем" ХАМАС, который в ЕС считается террористической организацией.

Лидеры 27 стран Евросоюза пока не пришли к единому мнению о необходимости прекращения огня, несмотря напризы таких стран, как Бельгия, Ирландия и Испания. Пока что их официальная линия сводится к "гуманитарным паузам и коридорам".

Саммит Евросоюза в декабре закончился без новых решений по Газе, несмотря на то, что всего несколькими днями ранее большинство стран-членов ЕС поддержали резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН, призывающую к гуманитарному прекращению огня.