Брюссель отправляет гуманитарную помощь в Газу по воздуху

Евросоюз наладил воздушный мост для доставки гуманитарных грузов в Газу. Из бельгийского аэропорта Остенде в сторону сектора отправлен очередной борт с медикаментами и продуктами питания

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Ожидая соглашения о какой-нибудь паузе в военных действиях в Газе, Европейская комиссия во вторник отправила в сектор из бельгийского аэропорта еще 45 тонн медикаментов и продуктов питания. Египетский самолёт с этим грузом вылетел из Остенде, чтобы приземлиться в Эль-Арише, недалеко от пограничного КПП Рафах, откуда можно въехать в Газу. Этой транспортной операцией руководит бельгиец Пьер Трипон:

"Мы получаем списки необходимых продуктов и согласовываем его с палестинским и египетским Красным Полумесяцем. Наша задача - координировать грузопоток в Газу и не допускать засорения логистических зон товарами, которые пока не нужны".

Таким путем попадает по назначению лишь небольшая часть того, что необходимо почти двум миллионам жителей Газы. В осажденный сектор разрешено отправлять продовольствие, воду и медикаменты. Но израильское правительство сохраняет строгий запрет на поставки туда топлива. Как говорит еврокомиссар по кризисному управлению Янез Ленарчич, это усугубляет и без того тяжелую гуманитарную ситуацию:

"Топливо необходимо для питания генераторов, работы больниц, водяных насосов, опреснительных установок, пекарен. Не в последнюю очередь топливо дает возможность сотрудникам гуманитарных организаций передвигаться и доставлять товары людям, которые в них нуждаются. Вкратце картина такова: мы пытаемся улучшить снабжение Газы. Мы продолжаем оказывать давление на все стороны с целью принятия необходимых мер, которые мы называем гуманитарными окнами, паузами или прекращением огня".

В понедельник Совет Безопасности ООН в очередной раз не смог согласовать резолюцию о приостановке военных операций. При этом США призвали к «гуманитарной паузе», а многие другие требовали «гуманитарного прекращения огня». Ведомства ООН и другие организации по оказанию гуманитарной помощи также подчеркивают необходимость открытия двух пограничных переходов с израильской стороны. Джейми Лесюёр из Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца говорит, что пока такая помощь не доходит до жителей севера Газы:

"Им нужен доступ к гуманитарной помощи, как и людям на юге. С учетом топливной блокады это серьезная проблема. Нет уверенности в том, что грузовики смогут передвигаться с юга на север. Чрезвычайно важно наладить беспрепятственный и непрерывный поток помощи. Нужно обеспечить пересечение не только границ, но и всей Газы".

Борт из Остенде и еще один, вылетевший во вторник из Дубая (Объединенные Арабские Эмираты), довели до восьми количество рейсов, совершенных Евросоюзом по Гуманитарному воздушному мосту. На этом завершился первый этап его работы. Второй этап транспортной операции, как сообщил еврокомиссар Ленарчич, должен начаться через несколько недель.