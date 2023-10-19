Министры внутренних дел Евросоюза извлекают уроки из недавних терактов

Евросоюз усиливает борьбу с радикализацией в Интернете. Ей подверглись два джихадиста, устроивших теракты в течение недели во Франции и Бельгии.

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Министры внутренних дел стран Евросоюза обсудили уроки, которые ЕС должен усвоить после двух террористических атак, произошедших в Европе всего за одну неделю. Вскоре после нападения ХАМАС на Израиль во французском городе Аррас чеченский исламист Мохаммед Могушков убил в школе учителя. А в понедельник уроженец Туниса застрелил двух шведских футбольных болельщиков в Брюсселе. Этот джихадист, Абдессалем Лассуед, использовал лазейки в Дублинской системе предоставления убежища. Он жил в Бельгии нелегально, несмотря на то, что был хорошо известен властям, хотя и не фигурировал в полицейском списке особо опасных лиц.

Министр юстиции Швеции Гуннар Стреммер:

«Парень, который совершил преступления террора в Бельгии в понедельник вечером, был депортирован из Швеции в 2010 году по дублинским правилам. С тех пор он смог появляться в разных странах Союза. Это также добавляет нареканий в отношении Дублинской системы, пограничного контроля, практики репатриации тех, кому в защите отказано, и обмена информацией между нашими странами-членами».

Участники встречи в Люксембурге также разрабатывали меры по борьбы с онлайн-радикализацией, которой подверглись оба исполнителя терактов минувшей недели в Евросоюзе. Министры обязались расширить сотрудничество своих оранизаций, наладить обмен разведданными между странами-членами ЕС и повысить эффективность проверок на внешних границах. Главы МВД также хотят ускорить возвращение нелегальных мигрантов в страны происхождения или транзита, сделав такую меру обязательной, если эти люди представляют угрозу безопасности.

Еврокомиссар по внутренним делам Ильва Юханссон:

«Мы многое сделали, уже в этом году мы наблюдаем увеличение числа репатриантов на 20%, так что сегодня мы действительно возвращаем на родину больше людей. Но еще многое предстоит сделать. Для меня особенно важно, чтобы те, кто представляет угрозу безопасности наших граждан и Евросоюза, были немедленно высланы обратно».

Из-за повышения террористической опасности Италия и Словения объявили о введении контроля на своих сухопутных границах. Это добавляет число исключений из Шенгенского соглашения о безвизовом перемещении. Несмотря на это, председатель Евросовета Испания объявила, что в декабре Румынии и Болгарии может быть дан зеленый свет на вступление в Шенген. До последнего времени против расширения зонывозражала Австрия.