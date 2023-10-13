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Франция: учитель погиб в Аррасе при нападении неизвестного на школу

Подозреваемый был задержан
Подозреваемый был задержан Авторское право Francois Mori/Copyright 2022 The AP.
By Euronews
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Неизвестный с ножом ворвался в лицей "Гамбетта" в Аррасе на севере Франции и с криками "Аллах акбар" напал на преподавателя

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Неизвестный, вооружённый ножом, ворвался в лицей "Гамбетта" на севере Франции. С криками "Аллах акбар" он убил преподавателя и ранил ещё несколько человек. 

Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен заявил о том, что полиция провела операцию по обезвреживанию злоумышленника. Нападавший задержан. По сообщениям французских СМИ, им оказался 20-летний выходец из Чечни.

 На место инцидента прибыл префект департамента Па-де-Кале в которм находится город Аррас. Он призвал сограждан избегать района, где произошло нападение.

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