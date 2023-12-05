Еврокомиссия предупреждает об угрозе терактов в праздничные дни

В связи с палестино-израильской войной, в рождественский и предновогодний период в Евросоюзе повышается риск терактов. Об этом Брюссель предупредил во вторник столицы ЕС

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Чтобы противостоять террористической угрозе, еврокомиссар по внутренним делам Илва Юханссон объявила о пакете мер на сумму 30 млн евро для защиты уязвимых мест, включая мечети и синагоги:

Из-за войны между Израилем и ХАМАС и поляризации, которую она вызывает в нашем обществе, в предстоящий праздничный сезон существует огромный риск террористических атак в Европейском союзе.

Ситуация с безопасностью обсуждалась на встрече министров внутренних дел Евросоюза в Брюсселе. Всего через несколько дней после начала войны между Израилем и ХАМАС в странах ЕС произошли вооруженные нападения на граждан. Во французском городе Аррас был зарезан учитель, а в бельгийской столице застрелены двое футбольных болельщиков из Швеции. В минувшие выходные немецкий турист был убит у Эйфелевой башни в Париже.

По мнению брюссельского эксперта, существует четкая связь между боевыми действиями на Ближнем Востоке и ситуацией с безопасностью в Европе, где произошли эти акты насилия.

Сотрудник Германского фонда Маршалла (США) Бруно Лете:

_Такие атаки связаны с событиями в секторе Газа. Это очень тревожное явление. Мы видим, что война вызывает сильные эмоции среди наблюдателей в Европе, и мы ещё не видели этого в последний раз. Европейскому союзу важно энергично работать над урегулированием этого конфликта, потому что чем дольше он длится, тем больше мы видим негативный раскол и поляризацию в европейском населени_и.

Другие эксперты по безопасности ранее отметили, что спецслужбы могут обнаруживать крупные террористические организации, но по-прежнему представляют скрытую угрозу для Европы "одинокие волки", как называют радикализованных людей, готовых взяться за оружие.