Илва Юханссон ратует за миграционную реформу - эксклюзив Euronews

Еврокомиссар по внутренним делам призывает принять до конца года Пакт о миграции и убежище. Илва Юханссон рассказала Euronews об установлении минимальных квот на приём мигрантов

В Средиземном море на днях затонуло ещё одно судно, плывшее в Евросоюз. Более десяти человек, находившихся на его борту, погибли. Это в очередной раз свидетельствует о том, что ЕС остро нуждается в реформе своей миграционной политики, заявила а эксклюзивном интервью Euronews еврокомиссар по внутренним делам Илва Юханссон:

"Думаю, это сигнал о том, что наша миграционная политика сегодня не работает. Евросоюзу нужен новый Пакт. На прошлой неделе мы достигли очень важной вещи - мы показали, что можем работать над решением проблемы миграции вместе. Ситуация с блокировкой, которая была у нас семь лет, ушла".

Действительно, на прошлой неделе Польша и Венгрия не смогли использовать своё право вето, чтобы воспрепятствовать одобрению другими странам ЕС одного из элементов Пакта о миграции и убежище. Еврокомиссар по внутренним делам это одобряет:

"Впервые в истории подавляющее большинство министров в Совете по внутренним делам согласились на то, чтобы заранее, до прибытия мигрантов, на их расселение по странам ЕС были установлены минимальные квоты. Они, конечно, могут быть увеличены, если потребности будут выше, но в текст законопроекта внесено минимальное количество. Думаю, что это историческое решение, о котором они смогли договориться".

Как только новый миграционный закон вступит в силу, его должны будут соблюдать все страны-члены ЕС, в том числе восточноевропейские, которые неохотно принимают беженцев и нелегалов. На следующем этапе, по мнению Илвы Юханссон, нужно будет больше способствовать развитию стран, из которых люди стремятся переехать в Европу. Поэтому Брюссель стремится наладить сотрудничество со столицами Северной Африки. Так, Тунису обещана помощь на 1 млрд евро, в том числе 100 млн на «комплексный подход к управлению миграцией». У еврокомиссара по внутренним делам имеются вопросы по поводу возможных нарушений прав человека в это стране:

"Есть пункты, по которым мы критиковали и, вероятно, продолжим критиковать не только Тунис, но и другие страны, которые являются нашими партнёрами. Но в то же время мы должны работать с ними. Так что это не чёрная или белая ситуация. Мы должны действовать как можно лучше в этой ситуации. Но это, конечно, означает, что в некоторых случаях мы также должны критиковать".

Евросоюз рассчитывает на помощь в управлении миграцией не только стран за его внешними рубежами, но и неправительственных организаций. Илва Юханссон, которая родом из Швеции, высоко оценивает поисково-спасательные операции в Средиземном море, которые осуществляют суда, принадлежащие этим НПО.

"НПО делают большую работу и спасают жизни. Я думаю, что это самое важное. Конечно, имеются разные НПО и действуют они по-разному. Но моё мнение в целом таково, что НПО много делают для поддержки мигрантов и спасения жизней в Средиземноморье, и я ценю это".