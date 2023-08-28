За последний год Евросоюз успешно преодолевал нехватку газа и зависимость от его поставок из России. Удалось на порядок снизить цены на энергоносители и заполнить хранилища.

Энергетический кризис в Евроcоюзе, разразившийся год назад, считается законченным. За это время газ и электричество подорожали до рекордных отметок. Домохозяйства получали счета за тепло и свет в размере сотен евро. Но теперь эти цены вернулись до уровня, на котором они были до начала российского вторжения в Украину. И хотя следует ожидать их некоторой волатильности, семейные бюджеты не находятся под таким большим давлением, как за минувшие 12 месяцев.

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Симоне Тальяпьетра, научный сотрудник брюссельского института Bruegel:

"Волатильность цен составляет 5%,10% или 20%. Это не столь драматичные флуктуации, какие мы видим в других секторах рынка. Также весьма обнадеживают некоторые фундаментальные показатели, например, о накапливании газа. Его хранилища сейчас заполнены более чем на 90%. Спрос на газ в Европе остается сниженным примерно на 20% по сравнению с докризисным уровнем".

Год назад цена на газ достигла рекорда в 300 евро/МВтч, тогда как загрузка газохранилищ составляла 79%. В этом августе ситуация стала намного лучше: цены упали до 34 евро/МВтч, а газовые хранилища заполнены на 92%.

По мнению экономиста из брюссельского института Bruegel, именно поэтому правительствам приходится менять свою стратегию:

"В прошлом году государства ЕС начали субсидировать энергию для всех. Но сейчас очень важно больше этого не делать, потому что мы уже не находимся в разгаре кризиса. Правительства должны действовать очень избирательно и оказывать адресную поддержку наиболее уязвимым слоям населения в обществе".

Хотя эксперты допускают возможностть неприятных сюрпризов будущей зимой, они ожидают, что ситуация с энергией будет улучшится по мере того, как Евросоюз переходит на возобновляемые источники и преодолевает свою зависимость от российского газа.