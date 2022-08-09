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Франция

Во Франции АЭС разрешено сбрасывать неохлаждённую воду в реки

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 Euronews
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Вид на Сену в районе Сен-Пьер-ля-Гаренна, 9 августа 2022 г.
Вид на Сену в районе Сен-Пьер-ля-Гаренна, 9 августа 2022 г.   -   Авторское право  Aurelien Morissard/Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved

Исключение для АЭС сделало правительство Франции. В Париже считают абсолютным приоритетом, чтобы атомные станции продолжали безостановочно производить электричество в контексте мирового энергетического кризиса.

Так, пяти расположенным в южной части страны АЭС разрешено сливать в реки воду, температура которой превышает норму, в связи с продожающейся уже второй месяц экстремальной жарой и засухой.

Членов природозащитной ассоциации в окситанском местечке Гольфеш это беспокоит, учитывая, что вода в местной реке Гаронее итак нагрелась до 28 градусов.

Когда в реку сливается вода, температура которой превышает 30 градусов, содержание в ней кислорода значительно ниже. А рыбы, как и все мы, не могут без него обходиться
Жан-Луи Дюпэн
защитник окружающей среды

Пока исключение для АЭС действует до 11 сентября. В правительстве Франции объясняют "зелёный свет" тем, что предпочитают использовать энергию "мирного атома" летом, оставляя газ и другие виды про запас - на осень и зиму, которые грозят выдаться непростыми.

При этом в Министерстве экологического перехода пообещали "тщательно отслеживать" ситуацию с флорой и фауной рек, в которые сливается вода с АЭС.