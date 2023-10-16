Выборы в Польше: новая власть и прежние проблемы

В течение 8 лет Польшей руководили консервативные националисты. За это время ухудшились отношения Варшавы с Брюсселем. Оппозиция, прийдя к власти, намерена это исправить.

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На воскресных выборах в польский парламент отмечена самая высокая в истории явка на участки для голосования. По их результатам в Польше весьма вероятна смена власти. Бывший председатель Евросовета Дональд Туск собирается стать премьер-министром коалиционного правительства. Он назвал это победой Польши и демократии. Три оппозиционные партии, имеющие в сумме абсолютное большинство мест в Сейме, готовы объединиться.

Доцент Польской академии наук Моника Сус:

«Они обязательно попытаются в первую очередь вернуть Польшу на путь демократии. Тогда судебная система станет независимой. Пресса снова станет свободной. И, конечно же, будут восстановлены права меньшинств."

В течение 8 лет Польшей руководили правоконсервативные националисты. За это время ухудшились отношения Варшавы с Брюсселем, который обвиняет её в нарушении принципов правового государства.

Доцент Польской академии наук Моника Сус:

«Я думаю, что Польша снова станет надежным партнером в Евросоюзе. Мы обязательно постараемся улучшить отношения с нашими соседями».

Эксперты предсказывают, что некоторые позиции нового польского правительства будут соответствовать предыдущим, только выраженными в более дружественных к Евросоюзу тонах. Скорее всего останется сильной поддержка Украины, а напряженность в отношениях с ЕС по вопросам миграции сохранится.

Теона Лаврелашвили из Центра европейский политики:

«В стране существует много проблем, связанных с миграцией, а также с безопасностью. С ними Туску придется иметь дело в основном на внутреннем уровне. Мы знаем, что он не собирается широко открывать двери своей страны, если Евросоюз потребует обязательного расселения мигрантов по ЕС. Однако то, как он будет представлять свою политику и конструктивно взаимодействовать с европейскими деятелями, принимающими решения, конечно, будут выглядеть по-другому».

Однако новому премьеру будет очень трудно управлении коалицией, сформированной партиями очень разного происхождения.

Доцент Польской академии наук Моника Сус:

«Я думаю, что в польском обществе будут внутренние споры. Они будут скорее касаться внутренних вопросов, например, абортов. К таким вопросам каждая из трех партии относится гибче, чем нынешнее правительство. Они будут гораздо больше считаться с правами женщин. Но между этими оппозиционерами все еще есть различия. Кто-то из них предлагает полностью либерализовать аборты, а другие призывают установить новые правила, но не разрешать аборты полностью».

Еще одним яблоком раздора может стать замена злотого общей европейской валюты: одна из партий выступает за вступление в еврозону, в то время как две другие в этом отношении колеблются, опасаясь ослабления национального суверенитета.