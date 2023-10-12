Выборы в Польше: Конфликт Варшавы с Брюсселем опасен для Евросоюза

Воскресные выборы в Польше могут повлиять на будущее Евросоюза. На власть претендуют левые националисты и проевропейские правые.

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В воскресенье в Польше пройдут выборы, способные оказать значительное влияние на будущее Евросоюза. На завоевание большинства мест в парламенте претендуют две очень разные партии: левоконсервативная националистическая «Право и справедливость», находящаяся сейчас у власти, и праволиберальная проевропейская «Гражданская платформа». Но они вряд ли смогут в случае своей победы самостоятельно сформировать правительство.

В Европейском парламенте осознают важность голосования, хотя и отдают предпочтение разным политическим силам.

Правый депутат от Италии Карло Фиданца:

«Польша приобрела еще более важную роль за последние полтора года из-за того, что она твердо выступает против экспансионистской политики Путина в Украине. Поэтому если правящая партия получит большинство, мы ожидаем продолжения этого курса, что безусловно, было бы фактором стабильности и укрепления геополитического положения Европейского Союза в целом».

Зелёный евродепутат от Германии Терри Рейнтке:

«Я бы сказала, что нынешняя оппозиция в Польше заняла конструктивную позицию в отношении сотрудничества на европейском уровне. В случае ее прихода к власти мы сможет лучше решать стоящие перед нами общие задачи, какие как зеленая трансформация и миграция. Возможно, «Гражданская платформа» тоже придерживаются консервативных взглядов, но она конструктивно взаимодействуют с нами на европейском уровне».

«Право и справедливость» так же отрицательно относится к войне России в Украине, как и большинство ведущих партий Евросоюза. В ЕС признательны Польше за приём украинских беженцев. Однако между Варшавой и Брюсселем разыгрелся бурный спор по поводу соблюдения принципов правового государства, свободы прессы и независимости судебной системы.

Профессор сравнительного права в Миланском университете Арианна Анджели:

«Постоянные нарушения Польшей этих принципов рано или поздно вызовут напряженность в отношениях с другими странами ЕС. В конечном итоге это приведёт к нарушению функционирования механизмов Евросоюза, который подвергается внутренней осаде со стороны одного из своих членов».

В воскресенье Брюссель будет следить не только за выборами в Сейм. Параллельно польское правительство запланировало референдум. Поляков спросят: «Поддерживаете ли вы прием тысяч нелегальных иммигрантов с Ближнего Востока и Африки в рамках механизма принудительного переселения, навязанного европейской бюрократией?" Другие вопросы касаются стены на границей с Беларусью, повышения пенсионного возраста и продажи государственных активов иностранным субъектам.