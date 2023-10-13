Сторонники Израиля и палестинцев выходят на европейские улицы

Церемония в Брюсселе в память убитых израильтян. ЕС перешел от отказа в помощи палестинцам к её увеличению. Александр Стубб: Не стоят ли за ХАМАС более крупные игроки? От гнева к насилию на улицах.

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Программу "О положении Союза" ведёт из Брюсселя Штефан Гробе: "Это был скорбный и торжественный момент поминовения. В сопровождении руководителей других учреждений Евросоюза председатель Европарламента возглавила публичную церемонию в память об израильтянах, погибших в результате нападения ХАМАС. Роберта Метсола предложила Израилю поддержку ЕС, сказав послу страны, который стоял рядом: "Европа - на вашей стороне".

"Терроризму нет оправдания. ХАМАС - это террористическая организация. Они не представляют законные чаяния палестинского народа. Они не предлагают решений. Они предлагают кровопролитие".

Это понятно. Но реакция ЕС на массовые убийства, устроенные ХАМАС в Израиле, была в лучшем случае сумбурной и неловкой, а в худшем - некомпетентной.

От отказа в помощи палестинцам к её увеличению

Сначала еврокомиссар по вопросам расширения и соседства Оливер Вархеи объявил, что ЕС немедленно приостановит оказание помощи Палестинской автономии на сумму почти 700 млн евро. Но спустя несколько часов еврокомиссар по кризисному управлению Янез Ленарчич поправил коллегу, заявив, что гуманитарная помощь по-прежнему будет поступать. На следующий день глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель сказал следующее:

«Дело в том, что в настоящий момент число жертв в Газе увеличивается: 150 тысяч человек оказались внутренне перемещёнными лицами. Гуманитарная ситуация там крайне тяжелая, поэтому нам придется оказать больше поддержки. Не меньше, а больше».

Вы поняли? За 24 часа Евросоюз перешел от отсутствия денег для палестинцев к тому, чтобы дать им меньше денег, и наконец, к тому, чтобы дать больше. Вдобавок Боррель объявила о срочном пересмотре программы финансирования, чтобы деньги Евросоюза не попадали в казну ХАМАС.

Похоже, Брюссель не уверен в том, что деньги налогоплательщиков не попадали к ХАМАС в прошлом. В любом случае, только две страны ЕС прекратили выплаты палестинцам, по крайней мере, временно - Австрия и Германия. Остальные готовы были продолжать работать в прежнем режиме.

Конечно, группа из 27 стран не может быть последовательной в своей внешней политике, как, например, США. Но ведь ЕС хочет быть серьезным геополитическим игроком. Как же нам замкнуть этот круг?

Отвечает бывший премьер-министр Финляндии, а ныне кандидат в президенты Александр Стубб. Спрашивает Шандор Жирош.

Не стоят ли за ХАМАС более крупные игроки?

Euronews: Давайте поговорим о реакции ЕС на нападение ХАМАС на Израиль. Некоторые страны-члены быстро приостановили оказание помощи на цели развития. С подобными заявлениями выступила и Европейская комиссия. Как должен был поступить Евросоюз?

Стубб: Я думаю, что единственное оружие, которое сейчас есть у Евросоюза, это санкции и помощь на нужды развития. Ему, вероятно, необходимо рассмотреть все виды оружия в своем арсенале, потому что, конечно, это акт войны. Израиль имеет право защищать себя. Но при этом Евросоюзу очень важно добиваться деэскалации, соблюдения международных законов и гуманитарного права.

Euronews: Как можно наказывать ХАМАС и при этом не наказывать все палестинское общество?

Стубб: Я думаю, что провести эту грань очень сложно. То, что ХАМАС сделал, по сути, является нападением на Палестину. Эта группировка знает, какие последствия будет иметь это нападение, и что произойдет эскалация этого конфликта. Сейчас речь идет о том, чтобы попытаться сохранить его на местном уровне и не допустить его расширения региональный уровень. Мы наблюдаем циничный способ убийства своих братьев и сестера, а также, с точки зрения ХАМАС, врага. Я не понимаю, почему была эта бессмысленная атака, если только за ней не стоят более крупные игроки.

Euronews: После этих нападений Евросоюз теперь по понятным причинам с пониманием отнесся к позиции Израиля. Но многие критики говорят, что это фактически ограничит будущие шаги европейской дипломатии, например, в плане обеспечения прав палестинцев. Согласны ли Вы с этим?

Стубб: Мы имеем дело с набором неконтролируемых конфликтов, которые могут быть локальными или региональными. Мы видели это на примере нападения России на Украину. Сейчас мы видим, как ХАМАС нападает на Израиль. Очень важно, чтобы эти конфликты не перекинулись на такие регионы, как Сахель, Нагорный Карабах или север Косова.

Euronews: Хорошо, что вы упомянули эти конфликты по всей Европе. Идет война в Украине, а теперь разгорелся конфликт между палестинцами и израильтянами. Произошла также вспышка на Кавказе. Что это говорит о будущем состоянии безопасности европейского континента?

Стубб: Я думаю, что Европа остается почти постоянно разделенной. Потребуется около десяти лет, чтобы установился новый мировой порядок. Всегда есть три варианта. Первый - соревнование. Второй - конфликт. И третий - сотрудничество. Я хочу, чтобы было соревнование и сотрудничество, которое предотвращает конфликты. Я верю, что мы сможем сдержать ситуацию от обострения.

От гнева к насилию на улицах

Разногласия между странами ЕС по поводу израильско-палестинского конфликта являются зеркальным отражением чувств и мнений в наших европейских обществах. С самого начала войны между Израилем и ХАМАС сторонники обеих вышли на улицы и заявили о себе. По всей Европе прошли митинги и акции протеста.

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Перенос затянувшегося ближневосточного конфликта прямо к порогам домов во Франции, Великобритании, Германии и других странах заставил власти усилить меры безопасности. Разжигание ненависти может привести к тому, что на улицах появятся демонстранты, и гнев превратится в реальное насилие.

И поскольку война между Израилем и ХАМАС вряд ли закончится завтра, остается надеяться, что ситуация не выйдет из-под контроля на европейских улицах".