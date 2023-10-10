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ООН: "Полная блокада сектора Газа запрещена"

Город Газа после израильских бомбардировок
Город Газа после израильских бомбардировок Авторское право Hatem Moussa/Copyright 2023 The AP. All rights reserved
By Кнарик Хачатрян
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Израильская блокада сектора Газа беспокоит ООН. Организация напоминает, что это является нарушением международного права и прав человека.

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Это квартал Римал города Газы после одной из самых страшных ночей израильской бомбардировки на памяти выживших.  За ночь здесь были поражены более 200 целей в ответ на жестокую массированную ХАМАС, в результате которой за минвушие выходные в Израиле погибли сотни людей. Введена также тотальная блокада сектора Газа с отключением электричества и газоснабжения. Организация Объединенных Наций заявила, что это является нарушением международного гуманитарного права и прав человека. В заблокированном районе проживает более двух миллионов человек.

Махмуд аль-Шурафа, житель города Газа: 

"То, что произошло, невозможно описать словами, и об этом нельзя говорить. Это ужасающе, это страшо ...Люди пострадали, потеряли свои дома, люди убиты в своих домах. Это был не один или два дома, или десять или двадцать, огромное количество домов разрушены".

По данным палестинских властей, около 800 человек погибли  в секторе Газа и более 4100 получили ранения с тех пор, как в субботу Израиль начал бомбить жилые дома и инфраструктуру, предположительно связанные с ХАМАС. ВОЗ призвала к открытию гуманитарного коридора. Египет закрыл свою границу в понедельник предупредив, что не допустит массового притока беженцев, "как того хотел бы Израиль".

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