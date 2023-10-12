Акции в поддержку Израиля и палестинцев в США и Южной Америке

От Чикаго до Сантьяго: на улицы вышли как те, кто поддерживают Израиль и ЦАХАЛ в противостоянии с ХАМАС, так и сочувствующие палестинцам.

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По мере того, как количество жертв в результате нападения ХАМАС на израильские кибуцы и ответных авиаударов по территории сектора Газа продолжает расти, по всему миру не прекращаются митинги в поддержку как еврейского государства, так и палестинцев.

В среду в Чикаго пропалестинские демонстранты протестовали на Мичиган-авеню против бомбардировок сектора Газа. Участники акции потребовали от правительства США "прекратить любую поддержку Израиля".

Днём ранее в Нью-Йорке, где проживает самая крупная еврейская община за пределами Израиля – 2 миллиона – состоялся многотысячный митинг солидарности с израильтянами возле штаб-квартиры ООН.

Аналогичные акции прошли в странах Южной Америки, в частности, сотни жителей чилийской столицы Сантьяго почтили память убитых в ходе атаки ХАМАС.

Согласно карте, опубликованной изданием Le grand continent, среди стран континента, на государственном уровне осудивших вторжение палестинских боевиков, – Аргентина, Перу, Экватор, Уругвай и Парагвай. ХАМАС поддержала Венесуэла. Бразилия, Боливия, Колумбия и Чили ограничились призывами к деэскалации.