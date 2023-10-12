НАТО: Войной ХАМАС с Израилем могут воспользоваться Иран и «Хезболла"

Генеральный секретарь НАТО призвал Израиль в своем ответе на нападение со стороны ХАМАС соблюдать соразмерность. Йенс Столтенберг также выразил обеспокоенность возможной диверсией на Балтике.

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НАТО предупреждает, что вооруженным конфликтом между ХАМАС и Израилем могут воспользоваться такие враждебные страны и группировки, как Иран и «Хезболла». Хотя Североатлантический альянс не участвует напрямую в ближневосточном конфликте, США усилили свое военно-морское присутствие в регионе. Ко встрече в Брюсселе союзников по НАТО присоединился министр обороны Израиля. Он показал коллегам видеозапись резни, которую устроили боевики в ходе вылазки из сектора Газа.

Генеральный секретарь НАТО призвал Израиль в своем ответе на нападения ХАМАС, соблюдая соразмерность:

«Мы видели шокирующее видео, и, конечно, сообщения об этом шокируют. Это то одна из причина, по которой союзники осудили эту террористическую атаку против мирных израильтян и Израиля. По мере развития этого конфликта важно защищать гражданское население, и это отмечалось на нашей встрече. Существуют правила ведения войны, и есть требования о пропорциональности, и это подчеркивали многие союзники».

В НАТО также выразили обеспокоенность недавним повреждением подводного газопровода между Финляндией и Эстонией. Йенс Столтенберг заявил, что если это окажется преднамеренной диверсией, альянс не будет медлить с ответом, не выходя за рамки той же соразмерности:

«Очевидно, что газопроводы, линии электропередач, интернет-кабели и подобные подводные сооружения представляют собой объекты инфраструктуры, критически важной для нашего общества. Этот вопрос уже много лет занимает важное место в повестке дня НАТО по обеспечению устойчивости. После повреждения трубопровода «Северный поток» в прошлом году мы усилили и увеличили свое присутствие в Балтийском и Северном морях.

Неожиданный приезд накануне президента Владимира Зеленского в штаб-квартиру НАТО оказался для Украины плодотворным: США объявили о выделении ей 200 млн долларов военной помощи. Кроме того, более 100 млн евро было обещано Контактной группе по обороне Украины, известной как формат "Рамштайн". Значительно увеличила свой вклад в это Германия.