Страны ЕС не смогли договориться о 10-летнем продлении срока использования глифосата. Этот химикат входит в состав гербицидов и служит для борьбы с сорняками.

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Глифосат не одобрен, но и не запрещен. Государства Евросоюза не смогли договориться о продлении срока использования этого гербицида на 10 лет. В сентябре Брюссель предложил продлить лицензию на его до 2033 года. Но при голосования в пятницу представителей всех 27 стран-членов не удалось достичь квалифицированного большинства. Австрия и Люксембург проголосовали против, Франция воздержалась.

Защитник окружающей среды и здоровья Анжелики Лисимачу считают такой результат своей частичной победой, утверждая, что глифосат вреден:

«Свидетельства указывают на серьезные побочные эффекты. Мы знаем гораздо больше, чем еще в 2017 году, когда глифосат был заподозрен в канцерогенности. Теперь мы видим, что он угрожает людям не только раком, но и нейротоксичностью. Этот гербицид может разрушать систему полезных микроорганизмов и вызывать связанные с этим заболевания. Он также негативно влияет на биоразнообразие».

Однако представитель Еврокомиссии Стефан де Кеерсмекер отвечает, что она внесла в свое предложение все изменения и элементы, способные убеждить правительства и успокоить общественность.

«Предложение, которое Еврокомиссия снова представила государствам-членам, последовало за обширными научными исследованиями. Были проанализированы горы данных. Были некоторые пробелы в нашем знании о гербициде, но в результате исследований они были закрыты. И все же пришлось наложить ряд условий по использованию активной субстанции глифосата».

Теперь это предложение должно быть рассмотрено в ближайшие недели на ещё одном заседании с участием представителей всех стран-членов. Но и его исход неясен. Если государств и дальше будут колебаться в отношении глифосата, то Еврокомиссии придется самой принять решение до 15 декабря, когда истечёт срока действия нынешней лицензии.