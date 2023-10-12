Глифосат: Европа спорит о самом распространенном в мире пестициде

By Ilaria Federico

Европейская комиссия готовится продлить разрешение на использование глифосата еще на десять лет, голосование по этому вопросу запланировано на 13 октября в Брюсселе.

РЕКЛАМА

Действующее разрешение на применение глифосата, первоначально рассчитанное на пять лет, было продлено в 2017 году, а затем еще на один год в декабре 2022 года.

Решение Брюсселя о продлении разрешения на использование гербицида было основано на выводах опубликованного в июле отчета Европейского управления по безопасности пищевых продуктов (EFSA), в котором было установлено, что глифосат не вызывает "критической озабоченности". Это решающее голосование вызывает дискуссии и беспокойство в странах-членах Европейского Союза.

История Тео, жертвы гербицида

В 2006 году Сабина использовала глифосат в своей работе и ещё не знала, что беременна. Этот гербицид навсегда оставил след в ее жизни.

"Каждый год, как организатор туров с верховой ездой, я должна была применять гербицид на основе глифосата на нашей площадке для катания. Это песчаный участок площадью около 700 квадратных метров. Каждый раз это занимало у меня несколько дней", - рассказала Сабина Граталу в интервью Euronews. "И тогда, когда Тео уже был у меня в животе, в самом начале беременности, именно тогда формировались гортань, трахея и пищевод, которые у Тео оказались с пороками развития".

В 2018 году Сабина подала в суд на компанию Monsanto, американского агрохимического гиганта, создавшего популярный пестицид. Связь между глифосатом и пороками развития Тео была признана Комиссией по возмещению ущерба детям, пострадавшим от пренатальной экспозиции пестицидов, и семье была присуждена компенсация.

Это первый случай во Франции, когда гербицид официально признан возможным источником врожденных пороков развития.

"Речь идет о сумме около 1000 евро в месяц, которая выплачивается примерно с марта апреля 2023 года по март 2025 года, то есть в течение трех лет. А в марте 2025 года Комиссия вновь рассмотрит дело Тео, чтобы выяснить, следует ли продлить компенсацию, или же будет сочтено, что его состояние больше не вызывает тревоги", - комментирует Сабина.

Théo Grataloup, né avec plusieurs malformations à cause du glyphosate. Famille Grataloup

Это, конечно, победа, но она не отменяет многолетних страданий. "У Тео пороки развития пищевода, трахеи и гортани. Это полимальформационный синдром, поэтому у него целый ряд пороков развития, которые потребовали большого количества операций. В общей сложности ему было сделано 54 операции", - говорит его мать.

До сих пор из-за разрыва гортани 16-летний Тео может дышать только с помощью трахеотомии - отверстия в горле. До 6 лет его кормили через трубку.

Théo Grataloup a subi une trachéotomie à cause d'une exposition in utero au glyphosate. Famille Grataloup

В преддверии пятничного голосования Сабина Граталу обращается к депутатам Европарламента:_"_Я хотела бы им сказать: оторвите нос от цифр, оторвитесь от экономических оценок и статистики, скажите себе, что за статистикой действительно стоят жертвы. Если они примут решение оставить глифосат на европейском рынке, это решение будет означать новые жертвы. Они будут виновны в этих страданиях и в этих будущих жертвах".

Что такое глифосат?

Глифосат - это гербицид, широко используемый во всем мире для уничтожения сорняков, заселяющих сельскохозяйственные культуры и общественные пространства. Он был представлен на рынке в 1970-х годах компанией Monsanto под торговым названием Roundup, хотя многие другие производители также выпускают препараты на основе глифосата.

Популярность препарата обусловлена его неоспоримой эффективностью в борьбе с сорняками, простотой применения и относительно доступной стоимостью. Принцип действия препарата заключается в ингибировании фермента, играющего важную роль в росте растений, что приводит к их уничтожению.

Однако глифосат находится в центре споров и дискуссий из-за растущей обеспокоенности по поводу его возможного влияния на здоровье человека и окружающую среду. По словам Гергели Саймона, старшего специалиста по химическим веществам Pesticide Action Network (PAN Europe), неправительственной организации, выступающей за устойчивое развитие сельского хозяйства и сокращение использования пестицидов в Европе, "глифосат - наиболее широко используемый пестицид в Европе и во всем мире, по сути, гербицид. Он используется для различных целей, таких как предуборочная обработка, иссушение, его применяют даже в национальных парках для борьбы с инвазивными видами, и мы знаем, что довольно большое количество используется, например, вдоль железнодорожных линий для технического обслуживания. Но можно назвать ещё много других применений".

По мнению эксперта, это вещество вполне можно было бы заменить. Однако организация Glyphosate EU, объединяющая компании, выступающие в защиту пестицида, не согласна с этим: "Многие из предложенных альтернативных подходов к борьбе с сорняками требуют повторного внедрения механизированных методов ведения сельского хозяйства. Помимо негативного влияния на окружающую среду, структурные особенности многих культур не позволяют использовать механические методы. Например, невозможно использовать технику без разрушения посевов", - сообщили Euronews в группе.

"Кроме того, ни один гербицид или комбинация гербицидов, зарегистрированные в настоящее время в Европе, не могут дать таких же преимуществ в плане сокращения обработки почвы и возможности использования покровных культур - важнейших элементов ресурсосберегающего земледелия".

Риски

Экологические группы осудили оценку EFSA как "шокирующую".

"По нашему мнению, EFSA преуменьшила существующие данные, полученные в ходе исследований на животных и эпидемиологических исследований, о воздействии глифосата, который может вызывать повреждения ДНК у некоторых организмов", - говорит Гергели Саймон. "Это указывает на то, что глифосат может вызывать рак. Поэтому мы считаем, что в соответствии с международными рекомендациями Агентства по охране окружающей среды США глифосат должен быть классифицирован как канцероген, как это уже было сделано Международным агентством по изучению рака (IARC), а также Национальным институтом здоровья и медицинских исследований Франции (Inserm). Все они пришли к выводу, что, исходя из имеющихся данных, существует вероятная связь между воздействием глифосата и развитием рака".

EFSA, в свою очередь, ответила, что в отчете "упоминаются лакуны в данных","либо в виде вопросов, которые не удалось доработать, либо в виде нерешённых вопросов".

Три вопроса, которые не удалось решить, касаются оценки одной из примесей, присутствующих в глифосате, оценки диетического риска для потребителей и оценки риска для водных растений. "В целом, имеющаяся информация не позволяет сделать окончательные выводы по данному аспекту оценки риска", - сообщили Euronews в EFSA.

РЕКЛАМА

Гергели Саймон подчеркивает, что ни в коем случае нельзя недооценивать риски. "Многочисленные исследования показывают, что воздействие глифосата может быть связано как с аутизмом у детей, так и с болезнью Паркинсона. Поэтому мы считаем, что тот факт, что EFSA заявила об отсутствии стандартизированного протокола для формулирования выводов о нейротоксичности глифосата, должен стать критической областью для беспокойства, что будет означать, что глифосат не может быть разрешен в его нынешнем виде", - настаивает эксперт.

Glyphosate EU, группа компаний, выступающая за продление разрешения на применение глифосата в Европе, имеет претензии к НПО: "Все обвинения неоднократно выдвигались и рассматривались регулирующими органами как в Европе, так и во всем мире. Это еще одна попытка неправительственных организаций дискредитировать наиболее полное научное досье, представленное в заявке на продление разрешения на применение глифосата в ЕС, и подорвать доверие к регулирующим органам, чтобы не допустить продления разрешения на применение глифосата в ЕС".

Противоположные страны

Германия высказалась за отказ от глифосата в Европейском Союзе. В сентябре 2023 г. по окончании встречи представителей 27 государств-членов для обсуждения предложения Европейской комиссии министр сельского хозяйства Германии предупредил об угрозе биоразнообразию и подчеркнул необходимость скоординированного отказа от глифосата на европейском уровне, одновременно предупредив о неравномерности уровня защиты в рамках ЕС.

В 2021 году правительство Германии объявило о своем решении вывести глифосат с рынка к концу 2023 года. Поэтому ожидается, что на голосовании, намеченном на 13 октября, эта страна проголосует против продления разрешения на применение этого гербицида в ЕС.

Франция, в свою очередь, также пыталась принять ограничительные меры в отношении глифосата. В 2017 году президент Франции Эммануэль Макрон в своем твите заявил о намерении полностью запретить глифосат во Франции до 2021 года.

РЕКЛАМА

В начале 2019 года Макрон похоронил свое обещание во время Grand Débat. "Можем ли мы сказать, что через пять лет глифосата больше не будет? Это невозможно. Я не собираюсь вам врать, это неправда. Если бы я вам это сказал, я бы полностью убил некоторые отрасли", - сказал он. "Будем ли мы продолжать покупать пшеницу, которая будет произведена у соседа с использованием Round up или еще хуже, и сказали бы мы нашим фермерам, что они больше не имеют права ее использовать?"

PAN Europe провела опрос, в ходе которого две трети респондентов заявили, что хотят полного запрета на использование таких пестицидов, как глифосат. "Мы также считаем, что предложение Комиссии не только нарушает законодательство ЕС, но и игнорирует законную обеспокоенность европейских граждан. Только 14% высказались в поддержку полного отказа от использования глифосата. Около двух третей опрошенных заявили, что хотели бы полного запрета", - заключает Гергели Саймон.