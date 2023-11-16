В среду Европейская комиссия объявила о том, что она разрешает использование химического вещества глифосата на всей территории Евросоюза еще на десять лет. Страны-члены ЕС сами не смогли прийти к соглашению по поводу этого гербицида

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"Основываясь на комплексных оценках риска, проведенных Европейским агентством по безопасности пищевых продуктов (EFSA) и Европейским химическим агентством (ECHA) совместно со странами-членами ЕС, Европейская комиссия приступит к продлению срока действия разрешения на использование глифосата на 10 лет с учетом некоторых новых условий и ограничений, - говорится в заявлении Брюсселя. - Эти ограничения включают запрет на использование глифосата перед уборкой урожая в качестве средства борьбы с сорняками и принятие определенных мер по защите безвредных организмов".

Исполнительная власть ЕС получила право утвердить свое собственное предложение после того, как страны-члены во второй раз не смогли достичь квалифицированного большинства голосов в пользу или против плана, впервые представленного в сентябре.

Это произошло после того, как EFSA в июльской оценке заявила, что не обнаружила "критических проблемных зон" для продления использования гербицида после 15 декабря.