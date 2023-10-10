Отставки в Войске Польском накануне выборов

Оппозиция Польши обвиняет правящую партию в политизации армии. Два генерала подали в отставку перед выборами.

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Министерство обороны Польши переживает худший кризис за многие годы: два генерала - начальник Генерального штаба армии Раймунд Анджейчак и командующий оперативным штабом Томаш Пиотровский - подали в отставку без объяснения причин всего за 5 дней до проведения парламентских выборов.

Глава Службы национальной безопасности Польши Яцек Севьера сообщил, что отставки приняты, и президент уже принял решение о замене.

По данным местной прессы, оба генерала находились на своих постах на протяжении пяти лет и выступали против попыток нынешнего правого правительства привлечь армию к избирательной кампании. Власти Польши это отрицают.

Имя Пиотровского упоминалось министром обороны в связи со скандалом вокруг российской ракеты. Она вошла в воздушное пространство Польши в конце прошлого года и пролетела сотни километров, прежде чем разбиться в лесу. Её обломки обнаружили лишь в минушем апреле.