Выстоят ли Польша и Венгрия перед напором мигрантов и Брюсселя?

By Euronews

Позиция Польши и Венгрии еще не означает, что новая миграционная политика ЕС, предусматривающая распределение мигрантов по всему сообществу, не будет принята, заявляют ее сторонники

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Хотя Польша и Венгрия заблокировали предложенную на саммите в Гранаде декларацию о подготовке Пакта о миграции, это еще не значит, что новая миграционная политика ЕС не будет принята. Хозяин провальной встречи, премьер-министр Испании Педро Санчес, подчеркнул, что она носила неформальный характер, а президент Франции Эммануэль Макрон пояснил, что польско-венгерский демарш "не способен заблокировать решение квалифицированного большинства".

Эммануэль Макрон, президент Франции: "Они выразили за столом переговоров свое несогласие, которое уже высказывали на уровне министров. Но оно не способно заблокировать решение квалифицированного большинства, которое, как мне кажется, очень хорошо продумано и которое - если так можно выразиться - позволяет нам продвигаться в конкретном направлении".

Обсуждение других важных тем также не увенчалось успехом. Лидеры стран ЕС отказались установить 2030-й год как "целевую дату" вступления Украины в блок, как это предлагал Шарль Мишель. Ранее сообщалось, что Украина может начать официальные переговоры уже в декабре этого года. Однако Урсула фон дер Ляйен заявила, что "процесс вступления в Евросоюз основан на заслугах, и что никаких коротких путей, никакого автоматического вступления нет".

Проблему Нагорного Карабаха не удалось обсудить из-за отсутствия на встрече лидеров Азербайджана и Турции, а Косова - потому что Белград и Приштина, хоть и присутствовали на саммите, отказались сесть за один стол переговоров.