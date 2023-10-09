В Исландии прошли учения НАТО с участием украинцев

В Исландии прошли маневры на базе береговой охраны. Военнослужащие НАТО обучали там украинских коллег обезвреживать неразорвавшиеся боеприпасы.

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НАТО проводит многонациональные учения по оказанию поддержки Вооруженным силам Украины и обеспечению безопасности её граждан. Солдат обучают, в частности, обезвреживанию боеприпасов. Эти операции, известные по английской аббревиатуре EOD (Explosive ordnance disposal), разделяются на несколько этапов, включая обнаружение, идентификацию, утилизацию и уничтожение несработавших взрывных устройств, в которых могут быть обычные, химические, биологические и самодельные боезаряды. Часто бомбы случайно или намеренно спрятаны в безобидных местах и представляют собой ловушки для сапёров, других военнослужащих и мирных жителей.

Уже более 20 лет на базах береговой охраны Исландии проводятся маневры «Северный вызов». В этом году в них приняли участие более 400 подразделений из 16 стран, включая отряд Корпуса морской пехоты США. Им командует Томас Джонс:

«Здесь мы пытаемся в тренировочном режиме дать всем отрядам EOD опыт реальных операций, которые могут происходят рядом с зоной конфликта в любой части планеты. Участники узнают, какие там устройства, как их нейтрализовать и обеспечить безопасность свою и своих сослуживцев."

«Часто в Ираке или Афганистане мы имели дело с примитивным самодельными бомбами, а сегодня мы видим больше обычных боеприпасов, применяемых импровизированным образом. Угрозы остаются теми же и обращаемся мы с ними так же."

По оценке НАТО, характер полномасштабного вторжения России в Украину означает, что огромное количество военнослужащих — это не профессиональные пехотинцы, а обычные гражданские лица, вынужденные сражаться за будущее своей страны.

Но западные военные, отвечающие за учебную программу EOD, говорят, что отсутствие фронтового опыта компенсируется высокой мотивацией новобранцев.

Шон Хитон из Королевских ВМС Великобритании:

«За последние год-полтора я обучил довольно много украинцев. Неважно, что они делали раньше, они думают совсем иначе, чем мы. Мы готовимся к чему-то в будущем, а эти люди борются за свою жизнь уже сейчас. Они стремятся пройти тренировку как можно быстрее. Эти украинцы готовы вернуться домой, спасать жизни и в конечном итоге вытеснить Россию из своей страны. Нет большего стимула, чем это. "

Тем временем министры обороны НАТО на этой неделе встречаются в брюссельской штаб-квартире, где впервые будет присутствует недавно назначенный таким министром Украины Рустем Умеров. Он и другие представители страны настаивают на дальнейших поставках ей оружия. Эта проблема обострилась после того, как обязательство продолжать военную поддержку Киева было исключено из законопроекта американского Конгресса.