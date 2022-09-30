Кто готовил теракты в Исландии

Двое мужчин подозреваются в планировании теракта в Исландии. Предполагаются, что их целью должна была стать ежегодная вечеринка полиции на этой неделе. Об этом свидетельствуют обнаруженные телефонные и компьютерные записи, в которых используются слова "массовое убийство", а также упоминаются полиция и другие цели.

В ходе расследования всплыло имя родственника Сигридур Бьорк Гуджонсдоттир, комиссара национальной полиции. По этой причине глава Национальной полиции отказался от расследования дела и доверил его районной прокуратуре. Об этом стало известно в пятницу на пресс-конференции в полиции. Кто является родственником и какое отношение он имеет к делу, не сообщается.

По делу проведены обыски в 17 домах и изъяты 60 компьютеров и телефонов. Данные от них были отправлены, в том числе в Европол. Однако полиция по-прежнему не хочет ничего раскрывать о предполагаемых связях между мужчинами и некоторыми экстремистскими группировками, такими, как скандинавские националисты.