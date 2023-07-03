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В Германии обезвредили британскую бомбу

Обезвреженная бомба
Обезвреженная бомба Авторское право Кадр из видео ARD
 Euronews

Это уже вторая за неделю бомба, найденная в портовом городе

В немецком Киле обезвредили бомбу времён Второй мировой войны. Британский боеприпас весом чуть менее 250 кг был обнаружен во время строительных работ. Пришлось эвакуировать более 8000 местных жителей и перекрыть несколько районов города. На место прибыли около 200 военнослужащих.

Трёхчасовая операция по обезвреживанию завершилась успешно. По словам сапёров, взрыватель хорошо сохранился и проблем не возникло.

При этом лишь на прошлой неделе такую же бомбу нашли и обезвредили в другом районе Киля. Тогда пришлось эвакуировать 3000 человек.

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