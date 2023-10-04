Евросоюз расширяется на юго-восток и реформируется

Украина Молдавия и страны Западных Балкан стоят в очереди на членство в Евросоюзе. Его расширение будет обсуждаться на этой неделе на саммитах Евросоюза в испанской Гранаде.

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Европейский союз возобновляет свое расширение. После выхода из него Великобритании ЕС уменьшился в размере и ослабил в целом свою западную ориентацию. Затем, после российского вторжения в Украину, блок решил принять её в свои ряды. Географический центр Союза перемещается дальше на Юго-Восток. В очереди на получение членства уже несколько десятилетий стоят Западные Балканы. А этом году заявку на вступление подала Молдавия. Подготовка к расширению ЕС будет обсуждаться на двух саммитах ЕС на этой неделе в испанской Гранаде.

Фрейзер Кэмерон (Центр европейской политики):

Необходимо будет переориентировать крупные расходы на сельское хозяйство и сплочение. Если не произвести таких финансовых изменений, то Украина, когда она войдёт в Евросоюз, съест большую часть его бюджета, а это будет неприемлемо для многих стран-членов ЕС. Так что предстоят трудные переговоры по бюджету: кто сколько платит, кто что получает.

В результате расширения Евросоюза новички получат право блокировать общие решения, которые требуют единогласия. Нынешние 27 стран-членов не воспользовались возможностью изменить систему голосования, чтобы избежать применения право вето по ключевым темам. За такую реформу выступают наиболее крупные и богатые державы. Франция и Германия предлагают разделить Союз на четыре уровня интеграции. Возможно, Великобритания согласится бы занять в этой конфигурации своё место, подальше от центра, сохранив в основном независимость. Но восточноевропейцы требуют полного равенства всех членов Союза.

Влад Георге (депутат Европарламента от Румынии):

Нам нужно быть очень осторожными, чтобы не допустить появления в Евросоюзе второстепенных членов. Я слышал много разговоров здесь, в Брюсселе, о том, что в ЕС быть должны быть страны первого сорта, или какая-то старая Европа, а новички останутся на второстепенных ролях. По-моему, это очень плохая вещь и очень плохая идея.

Каким бы ни был исход встреч глав государств и правительств в Гранаде, вступление в ЕС — это долгий и утомительный процесс. Особенно, если в одной из стран-кандидатов идет война. Будущим членам предстоит проделать большую домашнюю работу, чтобы привести себя в соответствие с требованиями и нормами Евросоюза. Но и сам он намерен сильно реформироваться.