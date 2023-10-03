Мнение: будет ли Европарламент выполнять свои обязательства по защите журналистов?

By Sebastian Becker, Chloé Berthélémy and Shubham Kaushik, EDRi

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В демократическом обществе, где журналисты выступают в роли независимых наблюдателей, они не должны беспокоиться о том, что станут объектом онлайн-шпионажа по указке властей, считают представители НПО European Digital Rights.

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Европейский Союз считает себя оплотом демократии и фундаментальных прав. Журналисты и свобода СМИ являются основой этих принципов.

Однако новый нормативный акт, призванный защитить эти ценности, может не достичь своей цели, если Европейский парламент откажется следовать ему.

Европейский закон о свободе СМИ (European Media Freedom Act, EMFA) был предложен в 2022 году для защиты журналистов и в качестве меры по укреплению демократии в ЕС.

Это первый в мире закон, в котором прописаны жёсткие правила, ограничивающие применение шпионских программ и технологий онлайн-слежки за журналистами со стороны правительств стран ЕС.

Во вторник в состоялось решающее голосование по этому нормативному акту. Евродепутаты призвали усилить законодательство о защите журналистов – Euronews.

Шпионское ПО вредит журналистам и нашей демократии

Вред шпионского ПО хорошо известен и подтвержден документально. В 2021 году мы узнали о более чем 180 журналистах в 20 странах, включая Венгрию, Испанию и Францию, чьи телефоны были заражены шпионской программой Pegasus, причём зачастую это дело рук правительств их стран.

Стало совершенно очевидно, что шпионские программы позволяют властям получать бесконтрольный и неограниченный доступ к переписке, интимным фотографиям, личным контактам и данным о поведении человека в Интернете – и всё это без ведома жертвы.

В мире, где такие опасные хакерские инструменты можно так легко приобрести на рынке и внедрить на государственном уровне без особого контроля, практически не осталось онлайн-пространств, где журналисты могли бы чувствовать себя в безопасности и обеспечивать конфиденциальность источников. Себастьян Беккер, Клоэ Бертелеми и Шубхам Каушик European Digital Rights (EDRi)

В ряде европейских стран власти следили за журналистами с помощью шпионского ПО. Martin Meissner/AP

Более того, шпионские программы способны обойти все средства защиты цифровых данных, на которые полагаются журналисты, включая шифрование, и превратить телефон в шпионское устройство, работающее в режиме реального времени.

Необходимость полного запрета шпионских программ в любом законе, направленном на защиту журналистов, неоспорима.

"Национальная безопасность" как карт-бланш

Однако это не устраивает некоторые страны-члены ЕС, которые хотят сохранить возможность злоупотреблять шпионским ПО.

В ходе парламентских дебатов Франция потребовала разрешить странам ЕС по соображениям "национальной безопасности" принуждать журналистов к раскрытию источников информации, арестовывать, задерживать, ставить под наблюдение и даже устанавливать на их гаджетах шпионское ПО.

Президент Египта Абдель Фаттах эc-Сисси прибыл на заключительное заседание саммита Нового глобального финансового пакта в Париже, июнь 2023 года. AP Photo/Lewis Joly

Уже не раз подтверждалось, что некоторые страны ЕС злоупотребляют понятием "национальная безопасность", чтобы навязать своим гражданам массовую слежку или другие исключительные репрессивные меры.

Достаточно спросить Ариан Лавриё, французскую журналистку, арестованную в прошлом месяце.

В ходе своего расследования в 2021 году она вскрыла факты, свидетельствующие об ответственности Франции за преступления, совершённые диктатурой маршала ас-Сиси в Египте.

Под предлогом "национальной безопасности" Ариана была задержана, в её квартире был произведён обыск и изъяты все электронные устройства.

Судебное преследование Лавриё станет сильнейшим демотивирующим фактором, которое окажет влияние на деятельность журналистов-расследователей.

ЕС должен гарантировать отсутствие слежки

В демократическом обществе, где журналисты выступают в роли независимых наблюдателей, они не должны беспокоиться о том, что станут объектом государственного шпионажа.

Журналисты также должны иметь возможность гарантировать полную конфиденциальность своих источников, чтобы обеспечить передачу достоверной информации, представляющей общественный интерес.

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Они полагаются на такие средства, как шифрование для обеспечения безопасности и конфиденциальности коммуникации. Беатрис Рамальо Да Сильва, журналист-расследователь из Lighthouse Reports, рассказала European Digital Rights, что сквозное шифрование гарантирует безопасность источников, авторов и партнёров журналистов, чья работа подвергается угрозе со стороны спецслужб. В случае перехвата их сообщений жизнь людей окажется под угрозой.

Ответственная и общественно значимая журналистика не может существовать в условиях, когда существует угроза того, что правительство будет следить за вами через мобильный телефон. Себастьян Беккер, Клоэ Бертелеми и Шубхам Каушик European Digital Rights (EDRi)

Премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттель и президент Франции Эммануэль Макрон общаются с журналистами по прибытии на саммит ЕС в Брюсселе, октябрь 2022 года. AP Photo/Olivier Matthys

Всё это затрудняется, когда правительства или другие злоумышленники вторгаются в гаджеты работников СМИ, чтобы получить доступ к их источникам и редакционной стратегии.

У Европарламента есть возможность сделать так, чтобы журналисты больше не сталкивались с подобными проблемами.

При такой ясности в отношении серьёзных последствий, к которым может привести использование шпионских программ в качестве оружия против журналистов, возникает вопрос: почему Европарламент уклоняется от принятия решительных мер?

Не исключено, что евродепутаты заранее смягчают свою позицию, поскольку обеспокоены тем, что EMFA предстоит отстаивать на межведомственных переговорах.

"Неужели "прагматизм" евродепутатов встанет на пути защиты журналистов?" AP Photo/Francisco Seco

Совет Европейского Союза, в который входят все страны-члены ЕС, будет бороться против любого ограничения – независимо от того, насколько разумным оно будет – своих прерогатив.

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Совет ЕС уже согласился дать карт-бланш полицейским и правоохранительным органам 27 стран на использование шпионских программ, когда речь идёт о "национальной безопасности".

Европейский парламент – единственный институт ЕС, который избирается непосредственно гражданами. Вместо того чтобы беспокоиться о том, как их позиция будет воспринята правительствами стран-членами, евродепутатам следует задуматься о своей ответственности перед нами.

Прагматизм как оправдание?

Мы, люди, заслуживаем надёжной журналистики, а журналисты заслуживают того, чтобы иметь возможность выполнять свою работу в то время, как шпионское ПО, проникающее в их телефоны, угрожает их жизни и может лишить их средств к существованию.

Нам – гражданскому обществу, ассоциациям СМИ – не раз отвечали, что полный запрет этой вредоносной технологии не является "прагматичным".

Мы надеемся, что "прагматизм" не станет для Европарламента оправданием того, что он не сделал всё возможное для отстаивания своих убеждений и защиты демократии.

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В противном случае это станет смертельным ударом по правам журналистов, рискующих своей жизнью, чтобы говорить правду.

Себастьян Беккер – советник по вопросам политики, Клоэ Бертелеми – старший советник по вопросам политики, а Шубхам Каушик – специалист по коммуникациям и СМИ в организации European Digital Rights (EDRi).

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