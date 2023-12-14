Неправительственная правозащитная организация "Репортёры без границ" опубликовала ежегодный отчет о погибших работниках СМИ, отметив снижение смертности, несмотря на новую войну в Газе.

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Несмотря на вспышку конфликта на Ближнем Востоке, которую RSF называет в своём отчёте "трагедией", число журналистов, погибших при выполнении своей работы, упало до самого низкого уровня с 2002 года.

В ежегодном отчете организации "Репортёры без границ" говорится, что в 2023 году убиты 45 работников СМИ. 17 из них освещали войну Израиля против ХАМАС. В их число входят и один погибший, который был в составе группы журналистов, попавшей под обстрел в Южном Ливане.

Также в течение года двое журналистов погибли из-за войны в Украине.

Отчет "Репортёров без границ" показывает также, что уровень несчастных случаев стабилизировался в последние годы по сравнению с прошлым. Снижение во многом объясняется повышением безопасности журналистов, работающих в Сирии и Ираке с 2013 года.

В Латинской Америке также произошло значительное снижение смертности: с 26 в 2022 году до 6 в 2023 году. Но регион по-прежнему опасен, поскольку вооруженные нападения и похищения людей представляют собой постоянную угрозу для представителей СМИ в некоторых странах, особенно в Мексике.

Также организация опубликовала статистику по задержаниям журналистов во всем мире. Лидером по количеству преследуемых журналистов остается Китай - 121 из 521 задержанных работников СМИ.

В России за год в СИЗО и колониях оказались 28 журналистов, включая двух сотрудников СМИ с гражданством США - Эвана Гершковича и Алсу Курмашеву.