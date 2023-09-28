Соединённому Королевству было бы трудно вернуться в Евросоюз

В Соединённом Королевстве усиливается мнение о том, что "брексит" провалился. Но ни Лондон, ни Брюссель не готовы к переговорам о новом альянсе

РЕКЛАМА

В Великобритании всё больше сожалеют о её выходе из Европейского Союза. Около 62 процентов опрошенных социологической службой YouGov, считают, что "брексит" провалился. Из-за торговых барьеров, возникших после выхода Великобритании из единого рынка, цены на продукты питания выросли на 25% с января 2021 года. Исследователи Центра европейских реформ сообщают, что инвестиции в экономику сократились на 23%. Публицист газеты The Independent и сторонник воссоединения островного государства с континентальной Европой Феми Олуволе считает, что общественность требует этого решительнее, чем политики:

«Я думаю, что это реальность кризиса стоимости жизни. Идеология отошла на второй план. Шесть-семь лет назад у нас кипели споры о британском суверенитете, о самостоятельности в решении национальных проблем. Но теперь люди осознали, что в жизни есть вещи поважнее. Многим стало трудно кормить свои семьи. Половина родительских пар с низким доходом питаются нерегулярно, чтобы их дети не голодали. Они говорят: мы не можем позволить себе нормальную еду, и мы не можем позволить себе "брексит".

Но даже если борцы за независимость Соединённого Королевства передумают, процесс его повторного вступления в Евросоюз будет очень сложен. Не существует прецедентов для воссоединения ЕС в прежних границах. Союз значительно изменился с тех пор, как британцы проголосовали за выход из него в 2016 году. Своего членства ожидают в очереди несколько стран, включая Украину и государства Западных Балкан. Однако, похоже, что Лондон решил установить более прагматичные и тесные отношения с Брюсселем. Проявлением этого исследователь Центра европейской политики Георг Эмиль Рикелес считает то, что Великобритания решила вновь присоединиться к престижной программе научных исследований и инноваций ЕС "Горизонт":

«Прежде всего, мы отмечаем совершенно новую дискуссию. Она не о возможном воссоединении на прежних условиях Великобритании с Евросоюзом. Он сам находится сейчас в процессе расширения. Речь идет не только о Западных Балканах, но и об Украине, Молдавии и, возможно, более отдаленных соседях. Подготовка и присоединение новых членов сами по себе являются очень большим вызовом для ЕС».

Франция и Германия предлагают разделить Евросоюз на четыре концентрических круга. Наиболее отдаленное от центра место могло бы подойти Соединённому Королевству. Но ни Лондоне, ни Брюсселе не готовы к переговорам о новом альянсе. На британских выборах в следующем году к власти могут прийти лейбористы, однако их лидер сэр Кир Стармер исключает возвращение страны в ЕС, зная, что за "брексит" голосовал в основном его рабочий класс.