Убытки и разорения после Брекзита

Владельцы малого бизнеса в Великобритании все еще ощущают негативное влияние Брексита на свою деятельность.

Английский сыродел Саймон Спаррелл пожаловался, что его компания потеряла рынок сбыта в ЕС, а вместе с ним прибыль больше пол миллиона евро.

Для расширения бизнеса В 2019 году он вложил более миллиона евро в строительство склада для обслуживания заказов в Европе. Всего через два года помещение так и не использовалось по назначению. В результате он чуть не разорился, и его компания понесла масштабные убытки.

— Мы потеряли доступ в Европейский Союз. Нам нужно было попытаться найти решение. К счастью, наши ближайшие соседи и хорошие друзья из того же графства Чешир, из более крупной сыроварни, протянули нам руку помощи. Компания называется Joseph Heler. Они являются третьим поколением сыроделов. Они протянули руку, обняли за плечи и сказали: "Мы можем вам помочь".

Недавний отчет показывает, что с момента вступления в силу договора о Брексите торговля Великобритании с Евросоюзом сократилась на 16 процентов.