Возвращение волка в Европу представляет "реальную опасность" для домашнего скота и жизни людей, предупредила в понедельник Европейская комиссия, объявившая о планах пересмотра охранного статуса этого вида.

Еврокомиссия подумывает лишить волков статуса охраняемых животных. Эти дикие хищники возвращаются на территорию ЕС после десятилетий отсутствия, благодаря, в частности, улучшению условий обитания и доступа к еде. Брюссель призвал местные власти принять меры, чтобы пресечь нападения волков на домашний скот и фермеров.

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Представитель Еврокомиссии Адальберт Янц:

"Нам нужно получить набор свежей информации и данных, которые могут повлиять на статус волка, чтобы иметь возможность предпринять дальнейшие действия. Правовая база предусматривает очень строгий статус защиты волков с учётом местных условий. Всё это Еврокомиссия настоятельно рекомендует национальным органам власти соблюдать".

Популяция волков увеличивается, в частности, в Австрийских Альпах, угрожая природному балансу, сельскому хозяйству и туризму.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен:

"Концентрация волчьих стай в некоторых европейских регионах стала представлять опасность для скота и, возможно, для людей".

В прошлом году на Северо-востоке Германии волк загрыз 30-летнюю пони по кличке Долли, принадлежавшую Урсуле фон дер Ляйен.

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