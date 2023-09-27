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Слушается дело против 32 стран за бездействие в отношении климата

Молодые климатические активисты из Португалии перед Европейским судом по правам человека в Страсбурге
Молодые климатические активисты из Португалии перед Европейским судом по правам человека в Страсбурге Авторское право Jean-Francois Badias/Copyright 2023 The AP. All rights reserved
By Isabel Marques da Silva
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Шестеро молодых португальцев возбудили иск против 32 европейских государств за неспособности справиться с климатическим кризисом. Слушание началось в суде по правам человека в Страсбурге.

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Четыре девушки и двое юношей в возрасте от 11 до 24 лет приcутствовали на  первых слушаниях своего дела в Европейском суде по правам человека в Страсбурге. В сентябре 2020 года эта шестёрка молодых португальцев во главе с 20-летним Мартимом Дуарте Агостиньо возбудила иск против 32 европейских государств, обвиняя их в нежелании и неспособности справиться с климатическим кризисом. Истцы утверждают, что в 2017 году из-за глобального потеплениев Португалии вспыхнули лесные пожары, которые унесли жизни более 100 человек.

Мартим Дуарте Агостиньо: 

«Пожары происходят очень близко от того места, где я живу. Они поставили под угрозу мою жизнь и жизни моих сестер. Пострадала моя школьная учёба. Мне пришло пропустить много уроков из-за респираторных заболеваний, вызванных дымом. С тех пор ситуация не улучшилась, даже наоборот».

Геройд О Куинн, ирландский правозащитник:

«Мы говорим о правах этих подростков на личную и семейную жизнь. Их будущее находится под угрозой. Поскольку они молоды, они будут испытывать на себе вредное влияние от изменений климата в течение гораздо большего периода времени, чем взрослые. Поэтому мы утверждаем, что эти юноши и девушки подвергаются дискриминации. Суд также попросил нас дать экспертное заключение по поводу бесчеловечного и унижающего достоинство обращения и ними. Эти португальцы получили душевные травмы. Они страдают от климатического кризиса».

Этот ирландец и адвокаты португальцев ожидает их победы в этой тяжбе и утверждают, что 32 страны-ответчицы будут юридически обязаны усилить свою борьбу с измененим климата. Комиссар Совета Европы по правам человека Дуня Миятович надеется, что слова защитников окружающей среды и  международные договорённости обратятся в дела.

«Я думаю, настало время перейти от слов к делу. Мы знаем, что на бумаге есть множество резолюций, множество соглашений, замечательные слова. Но не хватает действий».

В своих первых аргументах в суде представители правительств заявили, что в деле под названием "Агостиньо и другие" не подтверждаются многие утверждения по поводу будущего, носящие спекулятивный характер. По мнению этих представителей, истцы не находятся в большей опасности, чем остальная часть португальского населения, а правительства уже добросоветсно выполняют свои обязательства по смягчению последствий изменений климата в рамках Парижского соглашения.

Корреспондент Euronews Изабель Маркеш да Силва передаёт:

"Команда из 86 юристов представляет 32 страны. Это 27 членов Евросоюза, а также Норвегия, Великобритания, Швейцария, Россия и Турция. Представитель этой команды сообщил Euronews, что они не хотят давать никаких комментариев на данном этапе процесса".

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