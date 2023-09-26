В Брюсселе открылся интерактивный музей пива

В здании бывшей Бельгийской фондовой биржи открылся интерактивный музей пива. Посетители могут попробовать 98 бутылочных сортов и 49 разливных.

Завершился многолетний ремонт бывшей Бельгийская фондовой биржи. Она была основана указом Наполеона в 1801 году. Одна из главных архитектурных достопримечательностей центра Брюсселя наконец-то открылась для публики. Объект Всемирного наследия ЮНЕСКО имеет шесть входов, что должно сделать здание доступным для всех, кто хочет внутри посмотреть на музейные экспонаты, пообщаться, а главное - насладиться излюбленым напитком бельгийцев, пивом.

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Нель Вандеваннет из музея "Мир Бельгийского Пива":

"Оно заложено в наши ДНК. У каждой бельгийской семьи есть родственник пивовар. Это как социальная сеть: когда вы хотите собраться и выпить, об этом узнают все и приходят. Всё в обществе вращается вокруг пива. Оно сопровождает нас всю жизнь, я думаю, от начала и до конца наших дней".

Теперь в бывшей бирже расположился интерактивный музей "Мир Бельгийского Пива". Оно заменило бельгийцам вино. В этой стране климат более холодный, чем в соседней Франции, и виноград как следует не родится. За 17 евро посетители могут узнать все подробности об истории слабоалкогольного напитка и культуре его потребления. Экскурсия завершается в дегустационном зале с видом на старый город. В наличии 98 бутылочных сортов пива и 49 разливных.

Нель Вандеваннет из музея "Мир Бельгийского Пива":

"Более сотни бельгийских пивоваров сообща создали и заполнили этот музей. Сам факт их сотрудничества примечателен, потому что обычно они конкурируют между собой. Мы очень довольны этим музеем. Есть нечто исключительное в том, что история бельгийской пивной культуры наглядно представлена на двух этажах этого красивого здания".

Но довольны не все. Жёсткая конкуренция возобновилась. Как Жан-Пьер Ван Рой, владелец семейного музея пива Кантильон, привлекающего 40 тыс туристов в год, получил мощного соперника:

"Это не музей. Я считаю, что размещение продукции крупных пивоваренных заводов в бывшем здании биржи – это прежде всего коммерческая операция с целью раскручивания брендов и извлечения прибыли. При презентации этого так называемого наследия совершенно никакой культурной цели не преследуется".

На Мир Бельгийского Пива уже потрачено 99 млн евро. При создании музея были использованы и средства Евросоюза. В Брюсселе расположены его основные учреждения, с собственными барами.