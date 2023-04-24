Любители пива оказались более консервативными, чем ожидалось

Консерваторы в США призвали к бойкоту пива Bud Light после того, как компания заключила партнерство с трансгендерным блогером Диланом Малвэни. Руководитель отдела маркетинга и автор рекалмной кампании, вызвавшей столько споров, по сообщениям USA Today, взяла отпуск.

А началось все с видео, на котором трансгендерная актриса Дилан Малвэни объявляет о своем сотрудничестве с американским пивным брендом Bud Light. Ни Малвэни, ни Annheiser-Busch - материнская компании Bud Light - не представляли, что видео в Instagram может привести к тому, что они окажутся в центре антитрансгендерной бури.

Хэштег "Бойкот Bud Light" был трендом на различных платформах социальных сетей последние 2 недели. Стали появляться видео, на которых люди стреляют по банкам пива Bud Light и уничтожают любые предметы с названием бренда. Кантри-певец Кид Рок опубликовал видео, на котором он сам открывает огонь по банкам пива Bud Light.

Последствия для компании не заставили себя ждать. В течение двух недель цена акций Anheuser-Busch InBev упала примерно на 3%. Но полностью оценить финансовое воздействие кампании бойкота пока трудно оценить.

Несколько заводов Budweiser по всей стране стали объектом угроз взрыва, в том числе тот, который расположен в Лос-Анджелесе. Споры также привели к появлению большого количества ложной информации, циркулирующей в социальных сетях.

Первым мы увидели утверждение, что генеральный директор Anheuser-Busch подал в отставку из-за разногласий. Но это утверждение появилось на сатирическом сайте, и компания подтвердила, что ее глава свой пост не оставлял.

Другие утверждают, что вся команда маркетологов была уволена, но это опять же было опровергнуто СМИ.

Компании Anheiser Busch пришлось выступить с заявлением: "Мы никогда не собирались участвовать в дискуссии, которая разделяет людей. Мы занимаемся тем, что собираем людей вместе за кружкой пива".

Многих правых не успокоило это заявление, и они продолжают призывать к бойкоту.

Эта полемика не понравилась левым: некоторые защитники ЛГБТК также призывают к бойкоту. Они считают, что Anheuser Busch делает недостаточно для защиты сотрудничества с Диланом Малвэни.