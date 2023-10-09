Тепло и тихо: Андалусия отремонтировала дома на средства ЕС

Андалусия - в авангарде европейского движения к устойчивой энергетике и экологичному градоуправлению. Автономная область Испании получила импульс благодаря программе ЕС Picsa, она позволила в рекордные сроки провести теплоизоляцию тысяч единиц жилья.

Экологично и экономично

"Доля субсидий по линии программы Picsa была значительной, что позволило менее чем за год реализовать 36 тысяч работ, достигнута значительная экономия энергии. В итоге свыше 85 тысяч тонн CO2 не были выброшены в атмосферу. В общей сложности семьи, воспользовавшиеся программой, сэкономили 280 миллионов евро - рассказал Хоакин Вильяр Родригес из Андалузского энергетического агентства.

В Андалусии более 7 тысяч уязвимых домохозяйств воспользовались предложениями от Picsa. В районе Ла Плата города Херес-де-ла-Фронтера немало пенсионеров, и здесь по линии проекта Picsa оплачены до 70% стоимости изоляционных работ на фасадах и крышах. Семьям осталось доплатить лишь треть. Эффект отразился в счетах.

"Мы добились экономии энергии на 60%, - уточняет Антонио Рамос Фуэнтес, президент ассоциации жителей района Ла-Плата. - В общей сложности полностью отремонтированы пять зданий и девять малоэтажных домов. Когда мы разговариваем с людьми, они отмечают, что благодаря реконструкции их дома стали намного комфортнее".

Не только Picsa

Бюджет Picsa - 242 миллиона евро 54,2% покрыто за счет политики сплочения ЕС. По данным регионального правительства Андалусии, в проект вовлечено 8,3 тысячи компаний, что привело к созданию 80 тысяч рабочих мест.

В 2015 году Picsa получила премию Regiostars как лучший европейский проект, а в 2022 году заняла третье место среди 15 сильнейших программ, поддержанных фондом сплочения ЕС за последние 15 лет.

Picsa стала первой в серии программ устойчивой энергетики в Андалусии с бюджетом в 270 миллионов евро (80% покрыли европейские фонды, а остальное - фонды национальные и региональные. На эти средства, в частности, отремонтирован бывший монастырь в Пальма-дель-Рио, переоборудованный в культурный центр и музей. Там все - и лакокрасочное покрытие, и светодиоды, и двойные стеклопакеты - свидетельствует о приверженности низкоуглеродной экономике.

"Потребление энергии сократилось на 50-60%, - отмечает Мария Анхелес Самора Кабрера, заместитель мэра Пальма-дель-Рио, - а запуск европейских программ финансирования позволяет реализовывать очень амбициозные проекты: муниципалитет с населением в 20 тысяч человек, такой , как Пальма-дель-Рио, не смог бы осуществить их без внешней помощи".

Энергетический переход - это не только устойчивое строительство, но и транспорт. В Кордове часть городских автобусов работает на сжатом природном газе. Эухенио Ромеро Лара, менеджер по техническому обслуживанию муниципальной транспортной компании Кордовы Aucorsa, поясняет: "Главное его преимущество перед другими видами топлива - это практически полное отсутствие твердых частиц, загрязнителей города. К концу года у нас будет в общей сложности 121 автобус. 55 станут работать на природном газе".