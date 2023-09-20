Германия и Франция подготовили предложения по расширению Евросоюза

Берлин и Париж представили в Брюсселе предложения по реформированию Евросоюза и его бюджета в связи с подготовкой ЕС к приему новых членов.

Франция и Германия представили новые предложения о том, как Евросоюзу осуществить своё расширение. Они предложили распределить страны-члены по четырём уровням, в зависимости от степени интеграции в ЕС, и постепенно принимать новых членов.

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Сотрудник Колледжа Европы Оливье Коста:

"Если мы хотим поддерживать в ЕС идеальное единство, то должен быть только один круг членов, которые участвуют в делах на одном уровне. Но ничего не удастся сделать, потому что у всех будет право вето. Поэтому между странами-членами должна быть разница, и Союз должен быть слегка дифференцированным".

Предложено также перейти от единогласия к простому большинству, укрепить верховенство права и реформировать общий бюджет.

Сотрудник Колледжа Европы Оливье Коста:

"Если Украина вступит в ЕС, то другие члены будут больше платить в бюджет, чем получать из него, и деньги потекут в основном на Восток. Поэтому, если мы хотим предотвратить эту ситуацию, то бюджет нужно увеличить. Также, если мы хотим проводить амбициозную оборонную политику, индустриальное развитие, укрепить здравоохранение, то на это потребуется больше денег".

Война в Украине придала импульс расширению Евросоюза, но оно может потребовать изменения базовых договоров ЕС.

Сотрудник Колледжа Европы Оливье Коста:

"Я настроен довольно оптимистично. Если посмотреть на историю европейской интеграции, скажем, с 1940-х годов, то, с сугубо рациональной точки зрения, всякий раз расширение казалось невозможным. Но это всегда было возможным, и за последние 30 лет договоры были пересмотрены 4 раза, и было несколько расширений".

Ко вступлению в ЕС готовятся Украина, Молдавия и страны Западных Балкан. Председатель Европейского Совета Шарль Мишель поставил задачу к 2030 году обеспечить готовность блока к приему новых членов.

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